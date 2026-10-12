Трамп зажадав замінити Зеленського: чим відповів Київ та Брюссель

Заява президента США Дональда Трампа про необхідність змінити українського лідера викликала різку реакцію в Києві та посилила розбіжності навколо американської політики щодо Росії. Трамп розкритикував Володимира Зеленського через удари по російських нафтопереробних заводах, пов'язавши їх із зростанням світових цін на енергоносії, і заявив, що Україні потрібний "новий президент". У відповідь Зеленський наголосив на готовності припинити удари по російських НПЗ, якщо Москва зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє The New York Times.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, у свою чергу, заявив, що Зеленський має підтримку українського народу, який має виключне право визначати керівництво держави.

Сам український президент раніше припускав проведення виборів за умови припинення вогню. В інтерв'ю ABC News він зазначив, що для безпечної організації голосування перемир'я має тривати щонайменше 60 днів.

Додаткову невизначеність створили заяви Трампа про енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Київ і Москва не підтвердили наявність відповідної домовленості, а після заяви американського президента Росія завдала удару по електростанції в Харкові.

У Європі також зростає невдоволення рішенням Вашингтона послабити обмеження продажу російського дизеля. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас попередила, що додаткові доходи можуть допомогти Москві продовжувати війну. Німеччина та інші європейські країни заявили про намір дотримуватись санкцій.

У самій Україні навіть критики Зеленського виступили проти спроб ззовні визначати, хто має очолювати країну. Військовослужбовець Михайло Лавровський зазначив, що різкі випади Трампа можуть навпаки зміцнювати громадську підтримку українського президента.

На тлі російських ударів по енергетичній і водній інфраструктурі українська влада закликає громадян готуватися до перебоїв з водопостачанням.

Таким чином, суперечка навколо Зеленського вийшла за межі особистого конфлікту політиків і торкнулася більшого питання: чи зможе Вашингтон домагатися поступок від Києва, не посилюючи розбіжності з європейськими союзниками та українським суспільством.

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