Трамп потребовал заменить Зеленского: чем ответил Киев и Брюссель

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить украинского лидера вызвало резкую реакцию в Киеве и усилило разногласия вокруг американской политики в отношении России. Трамп раскритиковал Владимира Зеленского из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав их с ростом мировых цен на энергоносители, и заявил, что Украине нужен "новый президент". В ответ Зеленский подчеркнул готовность прекратить удары по российским НПЗ, если Москва остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает The New York Times.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, заявил, что Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, который имеет исключительное право определять руководство государства.

Сам украинский президент ранее допускал проведение выборов при условии прекращения огня. В интервью ABC News он отметил, что для безопасной организации голосования перемирие должно продлиться не менее 60 дней.

Дополнительную неопределенность создали заявления Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Киев и Москва не подтвердили наличие соответствующей договоренности, а после заявления американского президента Россия нанесла удар по электростанции в Харькове.

В Европе также растет недовольство решением Вашингтона ослабить ограничения на продажу российского дизеля. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что дополнительные доходы могут помочь Москве продолжать войну. Германия и другие европейские страны заявили о намерении придерживаться санкций.

В самой Украине даже критики Зеленского выступили против попыток извне определять, кто должен возглавлять страну. Военнослужащий Михаил Лавровский отметил, что резкие выпады Трампа могут, напротив, укреплять общественную поддержку украинского президента.

На фоне продолжающихся российских ударов по энергетической и водной инфраструктуре украинские власти призывают граждан готовиться к перебоям с водоснабжением.

Таким образом, спор вокруг Зеленского вышел за рамки личного конфликта политиков и затронул более широкий вопрос: сможет ли Вашингтон добиваться уступок от Киева, не усиливая разногласия с европейскими союзниками и украинским обществом.

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