Трамп заявив, що "із задоволенням" зустрівся б із головним союзником РФ у війні проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що "охоче" зустрівся б із північнокорейським диктатором Кім Чен Ыном. Свою заяву глава Білого дому зробив під час свого турне країнами Азії.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин. Фото: із відкритих джерел

Американський лідер підкреслив, що він готовий до зустрічі з Кім Чен Ыном, якщо цього захоче Пхеньян.

"Я не згадував про це, я нічого не говорив, але я б охоче зустрівся б з ним, якщо він захоче. Я чудово ладнав з Кім Чен Ыном, він мені подобався, я йому подобався, якщо він захоче зустрітися, я буду в Південній Кореї", — зазначив Дональд Трамп.

Глава Білого дому відвідає Південну Корею наприкінці цього тижня, де візьме участь у саміті глав компаній Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

На питання, чи розглядатиме він можливість продовження своєї поїздки, щоб полегшити можливу зустріч із Кімом, Трамп відповів, що він відкритий для цього.

"Я не думав про це, але думаю, що відповідь буде "так", я б це зробив, звичайно. Це наша остання зупинка, тож це досить легко зробити", — зазначив президент США.

Президента також запитали, що США можуть запропонувати Північній Кореї як стимул для проведення такої зустрічі, на що він відповів.

"Ну, у нас є санкції, це досить серйозний крок для початку. У мене просто добрі стосунки з ним (Кім Чен Ыном. – Ред.), я був би радий його побачити", – висловився президент США.

