Трамп заявил, что "с удовольствием" встретился бы с главным союзником РФ в войне против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что "охотно" встретился бы с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Свое заявление глава Белого дома сделал во время своего турне по странам Азии.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Американский лидер подчеркнул, что он готов к встрече с Ким Чен Ыном, если этого же захочет Пхеньян.

"Я не упоминал об этом, я ничего не говорил, но я бы охотно встретился бы с ним, если он захочет. Я прекрасно ладил с Ким Чен Ыном, он мне нравился, я ему нравился, если он захочет встретиться, я буду в Южной Корее" – отметил Дональд Трамп.

Глава Белого дома посетит Южную Корею в конце этой недели, где примет участие в саммите глав компаний Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На вопрос, будет ли он рассматривать возможность продолжения своей поездки, чтобы облегчить возможную встречу с Кимом, Трамп ответил, что он открыт для этого.

"Я не думал об этом, но думаю, что ответ будет "да", я бы это сделал, конечно. Это наша последняя остановка, так что это довольно легко сделать", – отметил президент США.

Президента также спросили, что США могут предложить Северной Корее в качестве стимула для проведения такой встречи, на что он ответил.

"Ну, у нас есть санкции, это довольно серьезный шаг для начала. У меня просто хорошие отношения с ним (Ким Чен Ыном. – Ред.), я был бы рад его увидеть", – высказался президент США.

