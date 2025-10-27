Трамп заявил, что "с удовольствием" встретился бы с главным союзником РФ в войне против Украины

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что "охотно" встретился бы с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Свое заявление глава Белого дома сделал во время своего турне по странам Азии.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
Американский лидер подчеркнул, что он готов к встрече с Ким Чен Ыном, если этого же захочет Пхеньян.
Глава Белого дома посетит Южную Корею в конце этой недели, где примет участие в саммите глав компаний Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
На вопрос, будет ли он рассматривать возможность продолжения своей поездки, чтобы облегчить возможную встречу с Кимом, Трамп ответил, что он открыт для этого.
Президента также спросили, что США могут предложить Северной Корее в качестве стимула для проведения такой встречи, на что он ответил.
