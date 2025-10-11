Трамп заявив про введення додаткових мит у 100% для Китаю: які наслідки для світу та України

Президент США Дональд Трамп заявив, що, враховуючи "агресивну позицію у питаннях торгівлі" Китаю, Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари "поверх будь-якого" нинішнього тарифу. Про що говорить це рішення? Як воно може позначитися на війні в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Заява Трампа – це швидше інформаційний привід

Політичний експерт Олександр Антонюк зазначив, що це рішення Дональда Трампа не має прямого взаємопов'язання з війною в Україні. Оскільки мова йде не про підтримку чи непідтримку РФ, хоча й, як відомо, КНР використовує Російську Федерацію, як проксі-силу.

"Цю чергову заяву Дональда Трампа потрібно розуміти, як ескалацію слів для того, щоб те чи інше рішення знов відкотити назад. Варто згадати, що, коли Дональд Трамп вже намагався ввести певні тарифи на китайські товари, Сі Цзіньпінь, а точніше Комуністична партія ухвалила рішення щодо обмеження ринку рідкоземельних матеріалів. Мова про всілякі чіпи. І це, відповідно може вдарити по економіці США. В результаті все закінчилось тим, що ніяких тарифів введено не було. Тому я думаю, що це швидше інформаційний привід. При тому, він не просто так з'являється перед зустріччю Трампа з Сі Цзіньпінем. Не виключено, що за результатами зустрічі буде сказано, що два лідери мали гарну розмову і всі ті підвищення тарифів і таке інше відкладається. Під час зустрічі, швидше за все, мова буде йти про Тайвань, де у Китая є своя позиція", – зазначив експерт.

Олександр Антонюк говорить, що, якщо говорити глобально про переговорний трек, то Пекін хоче і надалі контролювати ринок рідкоземельних матеріалів і приглядається до розробки в Арктиці. Це для нього є ключовим. Арктика цікава також США.

За словами експерта, війна з Україною – це інший трек. Проте про припинення війни можна буде говорити лише тоді, коли США будуть готові до того, щоб розбити РФ на декілька республік за національними ознаками, дійти до того що російська імперія має бути роздроблена.

"Давайте говорити відверто, що в Сибір Китай вже зайшов і там проводить повноцінну експансію. Теж саме на Уралі. І так – Пекін для Уралу ближчий, ніж, умовно кажучи, Москва. Цей факт відбувся і на моє глибоке переконання не має якогось зворотнього процесу", – зауважив співрозмовник порталу "Коментарі".

Резюмуючи експерт наголосив що ця заява Трампа залишиться заявою у переговорному кейсі між США та КНР, де ключовою темою буде питання Тайваню. Відтак США будуть вимагати, щоб Китай не піднімав питання Тайваню, а США, у свою чергу, не будуть піднімати питання додаткових мит на китайські товари. Тобто інформаційно виглядає ефектно, а на практиці від слова – ніяк.