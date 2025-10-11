Трамп заявив про введення додаткових мит у 100% для Китаю: які наслідки для світу та України

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив, що, враховуючи "агресивну позицію у питаннях торгівлі" Китаю, Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари "поверх будь-якого" нинішнього тарифу. Про що говорить це рішення? Як воно може позначитися на війні в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Політичний експерт Олександр Антонюк зазначив, що це рішення Дональда Трампа не має прямого взаємопов'язання з війною в Україні. Оскільки мова йде не про підтримку чи непідтримку РФ, хоча й, як відомо, КНР використовує Російську Федерацію, як проксі-силу.
Олександр Антонюк говорить, що, якщо говорити глобально про переговорний трек, то Пекін хоче і надалі контролювати ринок рідкоземельних матеріалів і приглядається до розробки в Арктиці. Це для нього є ключовим. Арктика цікава також США.
За словами експерта, війна з Україною – це інший трек. Проте про припинення війни можна буде говорити лише тоді, коли США будуть готові до того, щоб розбити РФ на декілька республік за національними ознаками, дійти до того що російська імперія має бути роздроблена.
Резюмуючи експерт наголосив що ця заява Трампа залишиться заявою у переговорному кейсі між США та КНР, де ключовою темою буде питання Тайваню. Відтак США будуть вимагати, щоб Китай не піднімав питання Тайваню, а США, у свою чергу, не будуть піднімати питання додаткових мит на китайські товари. Тобто інформаційно виглядає ефектно, а на практиці від слова – ніяк.