Трамп заявил о дополнительных пошлинах в 100% для Китая: каковы последствия для мира и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что, учитывая "агрессивную позицию в вопросах торговли" Китая Штаты введут 100-процентный тариф на китайские товары "поверх любого" нынешнего тарифа. О чем говорит это решение? Как это может сказаться на войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Заявление Трампа – это скорее информационный повод

Политический эксперт Александр Антонюк отметил, что это решение Дональда Трампа не имеет прямой взаимосвязи с войной в Украине. Поскольку речь идет не о поддержке или неподдержке РФ, хотя и, как известно, КНР использует Российскую Федерацию как прокси-силу.

"Это очередное заявление Дональда Трампа нужно понимать, как эскалацию слов для того, чтобы то или иное решение снова откатить назад. Стоит упомянуть, что, когда Дональд Трамп уже пытался ввести определенные тарифы на китайские товары, Си Цзиньпинь, а точнее, Коммунистическая партия, приняла решение об ограничении рынка редкоземельных материалов. Речь о всевозможных чипах. И это, соответственно, может ударить по экономике США. В результате все закончилось тем, что никаких тарифов введено не было. Поэтому я думаю, что это скорее информационный повод. При этом он не просто так появляется перед встречей Трампа с Си Цзиньпинем. Не исключено, что по результатам встречи будет сказано, что у двух лидеров был хороший разговор и все эти повышения тарифов и все такое откладывается. Во время встречи, скорее всего, речь пойдет о Тайване, где у Китая есть своя позиция", – отметил эксперт.

Александр Антонюк говорит, что, если говорить глобально о переговорном треке, то Пекин хочет и дальше контролировать рынок редкоземельных материалов и присматривается к разработке в Арктике. Это для него ключевое. Арктика интересна также США.

По словам эксперта, война с Украиной – это другой трек. Однако о прекращении войны можно будет говорить только тогда, когда США будут готовы к тому, чтобы разбить РФ на несколько республик по национальным признакам, дойти до того, что российская империя должна быть раздроблена.

"Давайте говорить откровенно, что в Сибирь Китай уже вошел и там проводит полноценную экспансию. Тоже самое на Урале. И так – Пекин для Урала более близкий, чем, условно говоря, Москва. Этот факт произошел и по моему глубокому убеждению нет какого-либо обратного процесса", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Резюмируя эксперт подчеркнул, что это заявление Трампа останется заявлением в переговорном кейсе между США и КНР, где ключевой темой будет вопрос Тайваня. Следовательно, США будут требовать, чтобы Китай не поднимал вопрос Тайваня, а США, в свою очередь, не будут поднимать вопрос дополнительных пошлин на китайские товары. То есть информационно выглядит эффектно, а на практике от слова – никак.