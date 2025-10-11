Трамп заявил о дополнительных пошлинах в 100% для Китая: каковы последствия для мира и Украины

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что, учитывая "агрессивную позицию в вопросах торговли" Китая Штаты введут 100-процентный тариф на китайские товары "поверх любого" нынешнего тарифа. О чем говорит это решение? Как это может сказаться на войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Александр Антонюк отметил, что это решение Дональда Трампа не имеет прямой взаимосвязи с войной в Украине. Поскольку речь идет не о поддержке или неподдержке РФ, хотя и, как известно, КНР использует Российскую Федерацию как прокси-силу.
Александр Антонюк говорит, что, если говорить глобально о переговорном треке, то Пекин хочет и дальше контролировать рынок редкоземельных материалов и присматривается к разработке в Арктике. Это для него ключевое. Арктика интересна также США.
По словам эксперта, война с Украиной – это другой трек. Однако о прекращении войны можно будет говорить только тогда, когда США будут готовы к тому, чтобы разбить РФ на несколько республик по национальным признакам, дойти до того, что российская империя должна быть раздроблена.
Резюмируя эксперт подчеркнул, что это заявление Трампа останется заявлением в переговорном кейсе между США и КНР, где ключевой темой будет вопрос Тайваня. Следовательно, США будут требовать, чтобы Китай не поднимал вопрос Тайваня, а США, в свою очередь, не будут поднимать вопрос дополнительных пошлин на китайские товары. То есть информационно выглядит эффектно, а на практике от слова – никак.