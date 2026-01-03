Трамп влаштував переполох: чому танкери з нафтою різко почали міняти свій курс

Нафтові танкери почали масово уникати заходу у води Венесуели на тлі жорстких сигналів з боку США про готовність захоплювати нафтові судна, доходи від якої, на думку Вашингтона, йдуть на підтримку режиму президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg.

Танкери із нафтою. Фото: із відкритих джерел

За даними агентства, як мінімум сім танкерів, які раніше прямували до венесуельських портів, змінили курс або зупинилися у відкритому морі. Ще чотири судна розгорнулися одразу після того, як у середині грудня американські військові взяли під контроль танкер Skipper. Загалом судна, що обходять Карибський басейн, здатні перевозити до 12,4 млн. барелів сирої нафти.

Через різке скорочення морських поставок у Венесуелі почали переповнюватися нафтосховища. Державна компанія Petroleos de Venezuela була змушена закрити частину свердловин. У ключовому нафтовидобувному регіоні країни – поясі Оріноко – виробництво до 29 грудня скоротилося на 25% порівняно із серединою місяця.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Каракас у тому, що нафтові доходи використовуються для фінансування злочинної діяльності, включаючи наркоторгівлю та тероризм. У рамках кампанії тиску американські військові завдавали ударів по судах, які, за твердженням США, були пов'язані з наркотрафіком, а також захопили два нафтові танкери — Skipper і Centuries. Нині вони знаходяться біля узбережжя Техасу. Венесуела відкидає звинувачення та називає дії США незаконними.

Будь-які перебої з експортом нафти посилюють економічну кризу в країні, яка вже сім років живе під американськими санкціями. Нафта залишається основним джерелом валютних надходжень, з яких оплачуються імпорт продовольства і медикаментів. При цьому американська компанія Chevron продовжує видобуток венесуельської нафти на підставі ліцензії Мінфіну США, що наголошує на суперечливості ситуації навколо енергетичного сектору країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.



