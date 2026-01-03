logo

Трамп устроил переполох: почему танкеры с нефтью резко начали менять свой курс
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп устроил переполох: почему танкеры с нефтью резко начали менять свой курс

Угрозы США захватывать суда с нефтью ударили по экспорту и добыче режима Мадуро

3 января 2026, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нефтяные танкеры начали массово избегать захода в воды Венесуэлы на фоне жестких сигналов со стороны США о готовности захватывать суда, перевозящие нефть, доходы от которой, по мнению Вашингтона, идут на поддержку режима президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп устроил переполох: почему танкеры с нефтью резко начали менять свой курс

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

По данным агентства, как минимум семь танкеров, ранее направлявшихся к венесуэльским портам, изменили курс или остановились в открытом море. Еще четыре судна развернулись сразу после того, как в середине декабря американские военные взяли под контроль танкер Skipper. В целом суда, обходящие Карибский бассейн, способны перевозить до 12,4 млн баррелей сырой нефти.

Из-за резкого сокращения морских поставок в Венесуэле начали переполняться нефтехранилища. Государственная компания Petroleos de Venezuela была вынуждена закрыть часть скважин. В ключевом нефтедобывающем регионе страны – поясе Ориноко – производство к 29 декабря сократилось на 25% по сравнению с серединой месяца.

Президент США Дональд Трамп обвинил Каракас в том, что нефтяные доходы используются для финансирования преступной деятельности, включая наркоторговлю и терроризм. В рамках кампании давления американские военные наносили удары по судам, которые, по утверждению США, были связаны с наркотрафиком, а также захватили два нефтяных танкера – Skipper и Centuries. Сейчас они находятся у побережья Техаса. Венесуэла отвергает обвинения и называет действия США незаконными.

Любые перебои с экспортом нефти усиливают экономический кризис в стране, уже семь лет живущей под американскими санкциями. Нефть остается главным источником валютных поступлений, за счет которых оплачиваются импорт продовольствия и медикаментов. При этом американская компания Chevron продолжает добычу венесуэльской нефти на основании лицензии Минфина США, что подчеркивает противоречивость ситуации вокруг энергетического сектора страны.

Читайте также на портале "Комментарии" - президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-02/more-venezuela-bound-oil-ships-u-turn-amid-us-blockade
