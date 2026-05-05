Трамп виводить війська з Німеччини: чи збільшиться загроза для Європи та України

Для багатьох досі незрозумілим виглядає рішення Пентагону про виведення військ з Німеччини. Проте насправді його потрібно читати у трьох вимірах одночасно – і бюджетна економія, на яку посилається Трамп, тут найменш важлива. Про це розповів доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко.

Експерт зауважив, перше на що потрібно звернути увагу – це персональна відповідь Берліну. Анонс з'явився буквально за кілька днів після того, як канцлер Мерц публічно заявив, що США "принижують" іранці. Трамп відреагував у властивій манері – і відкрито натякнув, що далі можуть бути Іспанія та Італія, керівництво яких його теж роздратувало.

"Друге – це реалізація доктрини. Ще у березні високопосадовець Пентагону Елбрідж Колбі прямо сформулював: США концентруються на Азії та Західній півкулі, Європа має взяти основну відповідальність за свою конвенційну оборону. Тобто стратегічна основа рішення була закладена давно, нинішні сварки лише прискорили її реалізацію", – зазначив Ігор Петренко.

Він продовжує, є ще третій момент, який найтривожніший. Мова не про самі 5 тисяч (із 36 тисяч у ФРН залишається понад 30), а скасування запланованого розгортання батальйону Long-Range Fires із "Томагавками" та гіперзвуковими ракетами. Аналогів цих систем у Європи просто немає. Сюди ж додаються затримки постачання озброєнь Великій Британії, Польщі, Литві — і ризики затримок Patriot, HIMARS, NASAMS для України.

"Чи зростають загрози? У короткостроковій перспективі – так, бо Москва миттєво зчитує сигнал про розхитування альянсу. Навіть республіканці в Конгресі визнають, що це "надсилає неправильний сигнал Путіну". Дональд Туск сформулював точно: найбільша загроза — не зовнішні вороги, а дезінтеграція самого альянсу. У середньостроковій перспективі ефект може бути протилежним. Саме тому Пісторіус говорить про "передбачуваність" — Німеччина вже понад рік готується до сценарію без американської парасольки: змінено конституційні обмеження на оборонні витрати, нарощується Бундесвер. Стармер у Британії відверто каже: "Європа недостатньо сильна, нам потрібно вийти на цей простір". Механізм компенсаційної мобілізації запускається", – зазначив Ігор Петренко.

Він продовжує, насправді питання у швидкості. Створити спільну ППО та консолідовану оборонну промисловість — це справа років, а не місяців. І саме "вікно невизначеності", коли американська присутність вже скорочується, а європейська ще не наростилася, є періодом, який Москва традиційно намагається використати.

Експерт наголошує, для України з цього випливає дві конкретні речі. Скорочення американських запасів у Європі прямо впливає на наші постачання. І водночас наш фронт сьогодні стає ще більш центральним для європейської архітектури безпеки, бо саме він дає Європі час перебудуватися. Зеленський це розуміє й діє відповідно на європейській сцені. Це аргумент, який наша дипломатія вже використовує максимально жорстко.

