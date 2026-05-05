Трамп выводит войска из Германии: увеличится ли угроза для Европы и Украины

Для многих до сих пор неясно выглядит решение Пентагона о выводе войск из Германии. Однако на самом деле его нужно читать в трех измерениях одновременно – и бюджетная экономия, на которую ссылается Трамп, здесь менее важна. Об этом рассказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что первое на что нужно обратить внимание – это персональный ответ Берлину. Анонс появился буквально через несколько дней после того, как канцлер Мерц публично заявил, что США "унижают" иранцы. Трамп отреагировал в присущей манере – и открыто намекнул, что дальше могут быть Испания и Италия, руководство которых его тоже разозлило.

"Второе – это реализация доктрины. Еще в марте чиновник Пентагона Элбридж Колби прямо сформулировал: США концентрируются на Азии и Западном полушарии, Европа должна взять основную ответственность за свою конвенционную оборону. То есть стратегическая основа решения была заложена давно, нынешние ссоры только ускорили ее реализацию", – отметил Игорь Петренко.

Он продолжает, есть еще третий момент, самый тревожный. Речь не о самих 5 тысячах (из 36 тысяч в ФРГ остается более 30), а отмена запланированного развертывания батальона Long-Range Fires с "Томагавками" и гиперзвуковыми ракетами. Аналогов этих систем у Европы просто нет. Сюда же добавляются задержки поставок вооружений Великобритании, Польши, Литве – и риски задержек Patriot, HIMARS, NASAMS для Украины.

"Растут ли угрозы? В краткосрочной перспективе – да, потому что Москва мгновенно считывает сигнал о расшатывании альянса. Даже республиканцы в Конгрессе признают, что это "отправляет неправильный сигнал Путину". Дональд Туск сформулировал точно: самая большая угроза – не внешние враги, а дезинтеграция самого альянса. В среднесрочной перспективе эффект может быть противоположным. Именно поэтому Писториус говорит о "предсказуемости" – Германия уже более года готовится к сценарию без американского зонтика: изменены конституционные ограничения на оборонные расходы, наращивается Бундесвер. Стармер в Британии откровенно говорит: "Европа недостаточно сильна, нам нужно выйти на это пространство". Механизм компенсационной мобилизации запускается", – отметил Игорь Петренко.

Он продолжает, действительно вопрос в скорости. Создать общую ПВО и консолидированную оборонную промышленность – это дело лет, а не месяцев. И самое "окно неопределенности", когда американское присутствие уже сокращается, а европейское еще не нарастилось, является периодом, который Москва традиционно пытается использовать.

Эксперт отмечает, что для Украины из этого следует две конкретные вещи. Сокращение американских запасов в Европе оказывает прямое влияние на наши поставки. И в то же время наш фронт сегодня становится еще более центральным для европейской архитектуры безопасности, потому что именно он дает Европе время перестроиться. Зеленский понимает и действует соответственно на европейской сцене. Это аргумент, который наша дипломатия уже использует очень жестко.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп выводит войска из Германии: появилась реакция Берлина.



