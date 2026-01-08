Трамп відважив Путіну гучного ляща: у що вилився інцидент із захоплення танкера

Президент США Дональд Трамп відважив російському диктатору Володимиру Путіну гучного ляпаса. Кораблі ВМФ та російський підводний човен тихо спостерігали як американці захоплювали танкер, який офіційно ходив під російським прапором. І на порятунок якого Росія направила свої військові кораблі. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.

Танкер Bella 1. Фото: з відкритих джерел

"Якщо можна було би уявити справжнє приниження Росії, то ось це якраз воно. Звісно, йдеться не про одне корито, яке переводило підсанкційну нафту. Цим самим", – зазначив експерт.

Експерт додає, звісно це гарний прецедент і приклад для партнерів. Тому блокування російського тіньового флоту – вже не виглядає неможливою перспективою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витку напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Росії офіційно відреагували на затримання американськими військовими танкера "тіньового флоту" Marinera.

У РФ вирішили нагадати Сполученим Штатам про міжнародне право. Заяву зробив російське міністерство транспорту.

Мінтранс РФ повідомив, що 24 грудня 2025 року судно Marinera отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Росії, "виданий на підставі російського законодавства та норм міжнародного права".



