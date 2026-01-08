Трамп отвесил Путину громкого леща: во что вылился инцидент по захвату танкера

Президент США Дональд Трамп отвесил российскому диктатору Владимиру Путину громкую оплеуху. Корабли ВМФ и российская подлодка тихо наблюдали как американцы захватывали танкер, официально ходивший под российским флагом. И для спасения которого Россия направила свои военные корабли. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Танкер Bella 1. Фото: из открытых источников

"Если можно было бы представить подлинное унижение России, то вот это как раз оно. Конечно, речь идет не об одном корыте, которое переводило подсанкционную нефть. Этим самым", – отметил эксперт.

Эксперт добавляет, конечно, это хороший прецедент и пример для партнеров. Поэтому блокировка российского теневого флота уже не выглядит невозможной перспективой.

Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под русским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" находящихся под санкциями судов и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США по осмотру. В результате к операции по его захвату были привлечены силы береговой охраны и американские военные.

В РФ решили напомнить Соединенным Штатам о международном праве. Заявление сделало российское министерство транспорта.

Минтранс РФ сообщил, что 24 декабря 2025 года судно Marinera получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России, "выданное на основании российского законодательства и норм международного права".



