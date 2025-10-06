Трамп відповів на пропозицію Путіна щодо контролю над ядерною зброєю

З'явилася реакція президента США Дональда Трампа на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зберегти обмеження на розгорнуту стратегічну ядерну зброю. Він заявив, що це "хороша ідея". Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Автори публікації нагадали, що у вересні Путін запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір ядерних арсеналів РФ та США, які були встановлені в рамках угоди СНО-ІІІ у 2010 році. Термін дії цієї угоди спливає вже у лютому цього року.

"Мені це здається гарною ідеєю", — сказав Трамп представникам ЗМІ, коли його запитали про пропозицію Путіна.

Зазначається, що минулого тижня постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Москва чекає на відповідь Трампа на пропозицію Путіна щодо контролю над ядерною зброєю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Путін відреагував на повідомлення про можливе постачання Сполученими Штатами крилатих ракет Tomahawk України. Глава Кремля вважає, що такий крок "зруйнує позитивні тенденції" у відносинах між Москвою та Вашингтоном, які, за його словами, "почали плануватися останнім часом".

Під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним Путін відповів на запитання щодо можливості США відправити в Україну ракети Tomahawk. За його словами, у разі ухвалення такого рішення це матиме "серйозні наслідки" для діалогу між двома країнами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація очолить "міжнародні зусилля щодо забезпечення виконання Конвенції про біологічну зброю" через систему верифікації на основі штучного інтелекту.



