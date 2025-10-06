logo

BTC/USD

123672

ETH/USD

4526.42

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Трамп ответил на предложение Путина по контролю над ядерным оружием
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп ответил на предложение Путина по контролю над ядерным оружием

Срок действия соглашения СНВ-III, которое США и РФ подписали в 2010 году, истекает в феврале этого года

6 октября 2025, 06:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Появилась реакция президент США Дональда Трампа на предложение российского диктатора Владимира Путина сохранить ограничения на развернутое стратегическое ядерное оружие. Он заявил, что это "хорошая идея". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Трамп ответил на предложение Путина по контролю над ядерным оружием

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что в сентябре Путин предложил добровольно сохранить ограничения на размер ядерных арсеналов РФ и США, которые были установлены в рамках соглашения СНВ-III в 2010 году. Срок действия этого соглашения истекает уже в феврале этого года.

"Мне это кажется хорошей идеей", — сказал Трамп представителям СМИ, когда его спросили о предложении Путина.

Отмечается, что на прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет ответа Трампа на предложение Путина по контролю над ядерным оружием.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин отреагировал на сообщения о возможном снабжении Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk Украины. Глава Кремля считает, что такой шаг "разрушит положительные тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые, по его словам, "начали намечаться в последнее время".

В ходе разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным Путин ответил на вопрос о возможности США отправить в Украину ракеты Tomahawk. По его словам, в случае принятия такого решения это будет иметь "серьезные последствия" для диалога между двумя странами.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация возглавит "международные усилия по обеспечению выполнения Конвенции о биологическом оружии" посредством системы верификации на основе искусственного интеллекта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-putins-offer-nuclear-arms-control-sounds-like-good-idea-2025-10-05/
Теги:

Новости

Все новости