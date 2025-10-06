Трамп ответил на предложение Путина по контролю над ядерным оружием

Появилась реакция президент США Дональда Трампа на предложение российского диктатора Владимира Путина сохранить ограничения на развернутое стратегическое ядерное оружие. Он заявил, что это "хорошая идея". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что в сентябре Путин предложил добровольно сохранить ограничения на размер ядерных арсеналов РФ и США, которые были установлены в рамках соглашения СНВ-III в 2010 году. Срок действия этого соглашения истекает уже в феврале этого года.

"Мне это кажется хорошей идеей", — сказал Трамп представителям СМИ, когда его спросили о предложении Путина.

Отмечается, что на прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет ответа Трампа на предложение Путина по контролю над ядерным оружием.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин отреагировал на сообщения о возможном снабжении Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk Украины. Глава Кремля считает, что такой шаг "разрушит положительные тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые, по его словам, "начали намечаться в последнее время".

В ходе разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным Путин ответил на вопрос о возможности США отправить в Украину ракеты Tomahawk. По его словам, в случае принятия такого решения это будет иметь "серьезные последствия" для диалога между двумя странами.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация возглавит "международные усилия по обеспечению выполнения Конвенции о биологическом оружии" посредством системы верификации на основе искусственного интеллекта.



