Трамп усунув Ізраїль від переговорів з Іраном: у Вашингтоні розчарувалися у Нетаньяху

Адміністрація президента США Дональда Трампа різко скоротила участь Ізраїлю у переговорах з Іраном після того, як оптимістичні прогнози прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху не справдилися. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в ізраїльському оборонному відомстві.

Дональд Трамп.

За даними видання, ще в лютому Нетаньяху брав активну участь в обговореннях з Трампом і переконував американську сторону, що спільні удари США та Ізраїлю здатні не лише послабити Іран, а й призвести до падіння ісламського режиму.

Проте за кілька тижнів ситуація змінилася кардинально. В оточенні Трампа дійшли висновку, що прогнози ізраїльського прем'єра виявилися надмірно оптимістичними, а ключові цілі війни недосяжними.

Тепер, як стверджують джерела NYT, Ізраїль виявився практично виключеним із переговорів про можливе перемир'я між Вашингтоном і Тегераном. Ізраїльська влада змушена отримувати інформацію через регіональні дипломатичні контакти та власну розвідку всередині Ірану.

Видання зазначає, що для Нетаньягу це стало серйозним політичним ударом. Довгий час він будував свій імідж як найближчий союзник і фактичний партнер Трампа, підкреслюючи тісні стосунки з Білим домом.

На початку конфлікту прем'єр Ізраїлю заявляв, що регулярно спілкується з американським президентом та спільно з ним ухвалює стратегічні рішення. Проте після затяжної війни позиції Вашингтона та Тель-Авіва почали розходитися.

Особливо сильна напруга виникла після закриття Іраном Ормузької протоки, що викликало різкий стрибок світових цін на нафту та посилило тиск на США з вимогою припинити ескалацію.

При цьому Ізраїль не досяг жодної зі своїх ключових цілей: іранський режим зберігся, ядерну програму не знищено повністю, а ракетний потенціал Тегерана залишається серйозною загрозою.

В Ізраїлі також побоюються, що можлива нова угода США з Іраном може передбачати пом'якшення санкцій, не торкаючись питання балістичних ракет – це Тель-Авів довгі роки називав однією з головних загроз своїй безпеці.

