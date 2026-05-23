Трамп отстранил Израиль от переговоров с Ираном: в Вашингтоном разочаровались в Нетаньяху
НОВОСТИ

Трамп отстранил Израиль от переговоров с Ираном: в Вашингтоне разочаровались в Нетаньяху

После провала прогнозов о падении режима в Тегеране Израиль фактически исключили из ключевых переговоров между США и Ираном

23 мая 2026, 18:03
Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа резко сократила участие Израиля в переговорах с Ираном после того, как оптимистичные прогнозы премьер-министра Биньямина Нетаньяху не оправдались. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в израильском оборонном ведомстве.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, еще в феврале Нетаньяху активно участвовал в обсуждениях с Трампом и убеждал американскую сторону, что совместные удары США и Израиля способны не только ослабить Иран, но и привести к падению исламского режима.

Однако спустя несколько недель ситуация изменилась кардинально. В окружении Трампа пришли к выводу, что прогнозы израильского премьера оказались чрезмерно оптимистичными, а ключевые цели войны – недостижимыми.

Теперь, как утверждают источники NYT, Израиль оказался практически исключен из переговоров о возможном перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Израильские власти вынуждены получать информацию через региональные дипломатические контакты и собственную разведку внутри Ирана.

Издание отмечает, что для Нетаньяху это стало серьезным политическим ударом. Долгое время он строил свой имидж как ближайший союзник и фактический “партнер” Трампа, подчеркивая тесные отношения с Белым домом.

В начале конфликта премьер Израиля заявлял, что регулярно общается с американским президентом и совместно с ним принимает стратегические решения. Однако после затяжной войны позиции Вашингтона и Тель-Авива начали расходиться.

Особенно сильное напряжение возникло после закрытия Ираном Ормузского пролива, что вызвало резкий скачок мировых цен на нефть и усилило давление на США с требованием прекратить эскалацию.

При этом Израиль не достиг ни одной из своих ключевых целей: иранский режим сохранился, ядерная программа не уничтожена полностью, а ракетный потенциал Тегерана остается серьезной угрозой.

В Израиле также опасаются, что возможная новая сделка США с Ираном может предусматривать смягчение санкций, не затрагивая вопрос баллистических ракет – именно это Тель-Авив долгие годы называл одной из главных угроз своей безопасности.

Трамп экстренно собрал силовиков: какое важное решение готовится принять Белый дом.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/05/23/world/middleeast/israel-trump-iran.html
