Трамп таки дотиснув: у кого тепер індуси купують нафту замість РФ

Індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу та США після запровадження американських санкцій проти двох російських виробників. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Індія не купує російську нафту. Фото: з відкритих джерел

Трейдери повідомляють, що компанія закупила кілька сортів нафти, включаючи Khafji із Саудівської Аравії, Basrah Medium з Іраку та Al-Shaheen з Катару, а також американську West Texas Intermediate. Постачання очікуються в грудні та січні.

Reliance цього року була найбільшим імпортером російської нафти Індії. Компанія отримувала сировину за довгостроковим контрактом із "Роснефтью" — однією з компаній, що потрапили під санкції США.

За даними джерел, у жовтні Reliance придбала не менше 10 мільйонів барелів нафти на спотовому ринку, і основна частина покупок припала на близькосхідні сорти. Більшість угод було здійснено вже після запровадження санкцій.

Представник Reliance відмовився від коментарів. Інші індійські НПЗ також активно розглядають альтернативні постачання нафти, особливо з країн Близького Сходу, США та Бразилії.

У публікації йдеться, що після санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу" потоки російської нафти до Індії можуть різко скоротитися. Винятком залишиться Nayara Energy, яка частково контролюється "Роснефтью".

Тим часом, ціни на близькосхідні сорти, включаючи Oman, почали зростати. Біржовий стандарт Brent подорожчав більш ніж на 5%, відображаючи стурбованість інвесторів новими обмеженнями на ринку.

Водночас, ціни на нафту 24 жовтня стабілізувалися після різкого зростання напередодні. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2% до 66,1 доларів за барель.

