Трамп таки дожал: у кого теперь индусы закупают нефть вместо РФ

Индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Индия не покупает российскую нефть. Фото: из открытых источников

Трейдеры сообщают, что компания закупила несколько сортов нефти, включая Khafji из Саудовской Аравии, Basrah Medium из Ирака и Al-Shaheen из Катара, а также американскую West Texas Intermediate. Поставки ожидаются в декабре и январе.

Reliance в этом году была крупнейшим импортером российской нефти в Индии. Компания получала сырье по долгосрочному контракту с "Роснефтью" — одной из компаний, попавших под санкции США.

По данным источников, в октябре Reliance приобрела не менее 10 миллионов баррелей нефти на спотовом рынке, и основная часть покупок пришлась на ближневосточные сорта. Большинство сделок было совершено уже после введения санкций.

Представитель Reliance отказался от комментариев. Другие индийские НПЗ также активно рассматривают альтернативные поставки нефти, особенно из стран Ближнего Востока, США и Бразилии.

В публикации говорится, что после санкций против "Роснефти" и "Лукойла" потоки российской нефти в Индию могут резко сократиться. Исключением останется Nayara Energy, частично контролируемая "Роснефтью".

Тем временем цены на ближневосточные сорта, включая Oman, начали расти. Биржевой эталон Brent подорожал более чем на 5%, отражая обеспокоенность инвесторов новыми ограничениями на рынке.

В то же время цены на нефть 24 октября стабилизировавшись после резкого роста накануне. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 66,1 долларов за баррель.

