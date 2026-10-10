Трамп та Путін потисли руки: чому Україна тепер змушена йти ва-банк

Трамп домовився, що Путін має поставити в США 4.8 млн тон дизеля (терміново 300 тисяч тон). 4,8 млн тон – це приблизно один місяць споживання США. Якщо Росія справді поставить США 4-5 млн тонн дизеля, це буде приблизно в 4 рази більше, ніж весь американський імпорт російського дистилятного пального за 2021 рік. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Чи має можливість Росія додатково поставити такі обʼєму на американський ринок? Може, але тільки за умови, що Україна припинить бити по російським НПЗ. І тут ми підходимо до головного: судячи з усього, Трамп вже виставив ультиматум Україні: ви не бʼєте по НПЗ, а в обмін ви не отримаєте нічого. Точніше, в теорії, він може знову повернутися до ідеї того, що ви не бʼєте по НПЗ або ж я вчергове забороню надавати якусь допомогу. І ця ситуація набагато складніша за сварку в Овальному кабінеті. Сьогодні варіантів виходу з цієї дилеми значно менше, адже люфту для компромісів практично не залишилося", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко зауважує, головне відкрите питання: логіка Трампа. І тут ми, схоже маємо великий клубок розрізнених і не повʼязаних між собою мотивів. По-перше, щира нелюбов до Зеленського, яка так чи інакше екстраполюється на Україну. По-друге, сподівання на big deal з Путіним в якому будуть чіткі фінансові показники для конкретних людей, які лобіюють цей самий big deal. По-третє, шарахання перед виборами і спроба зламати тренд продовження падіння рейтингу Трампа, який робить ці вибори, де-факто, референдумом довіри до самого себе і пробує остаточно підімʼяти партію під MAGA. Десь на периферії є спроба зіграти Росією проти Китаю, хоча, це стає вже майже нереальною задачею.

Що ж до мотивів Путіна, то, на думку політолога, тут все доволі прозоро: він хоче стати третім полюсом світу і добитися своєї Ялти-2. І тут маємо ситуацію, коли Путін хоче, Трамп готовий погодитися, бо для нього це несуттєва історія і тільки Китай явно противиться цій історії.

"Як і в усіх попередніх ситуаціях будь-які лобові українські дії є контрпродуктивними. Отже, що потрібно робити Україні. Наш головний союзник зараз – американські ЗМІ, які живуть за своїми законами і правилами. І цим правилам змушений підпорядковуватися Трамп. Тому наша головна ціль зараз: отримати підтримку саме американських ЗМІ. Нагадаю всім скептикам: дух Анкориджа перемогли саме ЗМІ", – зауважив експерт.

На його думку, Україні потрібно вийти із своїм мирним планом, який має бути багато в чому аналогом до кампанії 9 травня 2026 року. Київ має заявити, що готовий дозволити Росії експортувати 4.8 млн тон дизеля до США, але тільки у випадку відсутності ударів по нашій енергетиці. Удар по енергетичному обʼєкту дорівнює удари по танкерам та по НПЗ. На жаль, ми змушені йти в ескалацію з усіма відповідними наслідками. Але ми маємо дуже чітко донести цей план світові, без театральних жестів. Це гра ва-банк. Можливо, найскладніше з 24.02.2022.

"Маємо розуміти: ми дуже обмежені в часі, бо перед нами маячить загроза розвалу фінансової коаліції на підтримку України після березневих виборів у Франції. Паралельно, ми маємо нарешті усвідомити: переговорний трикутник США – Росія – Україна вмер, що Рубіо на днях, це, між іншим, визнав. Нам потрібно шукати нову переговорну платформу. Це головна задача, бо інакше ми опинимося в надскладній ситуації без плану Б. І ще один важливий момент: політики не ображаються, якщо вони в складній позиції. Найгірший сценарій – почати грати ображеного, ідучи за настроями великої частини електорату. Ображатися можуть собі дозволити тільки найсильніші гравці", – резюмував Денисенко.

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