Трамп и Путин пожали руки: почему Украина теперь вынуждена идти ва-банк

Трамп договорился, что Путин должен поставить в США 4.8 млн. тонн дизеля (срочно 300 тысяч тонн). 4,8 млн тонн – это примерно один месяц потребления США. Если Россия действительно поставит США 4-5 млн тонн дизеля, это будет примерно в 4 раза больше, чем весь американский импорт российского дистиллятного горючего за 2021 год. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Имеет ли возможность Россия дополнительно поставить такие объемы на американский рынок? Может, но только при условии, что Украина перестанет бить по российским НПЗ. И здесь мы подходим к главному: судя по всему, Трамп уже выставил ультиматум Украине: вы не бьете по НПЗ, а в обмен вы не получите ничего. Точнее, в теории, он может снова вернуться к идее того, что вы не бьете по НПЗ или я в очередной раз запрещу оказывать какую-либо помощь. И эта ситуация намного сложнее ссоры в Овальном кабинете. Сегодня вариантов выхода из этой дилеммы гораздо меньше, ведь люфта для компромиссов практически не осталось", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко отмечает, что главный открытый вопрос: логика Трампа. И здесь мы, похоже, имеем большой клубок разрозненных и не связанных между собой мотивов. Во-первых, искренняя нелюбовь к Зеленскому, которая так или иначе экстраполируется на Украину. Во-вторых, надежды на big deal с Путиным в котором будут четкие финансовые показатели для конкретных людей, лоббирующих этот самый big deal. В-третьих, шараханье перед выборами и попытка сломать тренд продолжения падения рейтинга Трампа, который делает эти выборы, де-факто, референдумом доверия к самому себе и пытается окончательно подмять партию под MAGA. Где-то на периферии есть попытка сыграть Россией против Китая, хотя это становится уже почти нереальной задачей.

Что касается мотивов Путина, то, по мнению политолога, здесь все достаточно прозрачно: он хочет стать третьим полюсом мира и добиться своей Ялты-2. И здесь есть ситуация, когда Путин хочет, Трамп готов согласиться, потому что для него это несущественная история и только Китай явно противится этой истории.

"Как и во всех предыдущих ситуациях любые лобовые украинские действия являются контрпродуктивными. Итак, что нужно делать Украине. Наш главный союзник сейчас – американские СМИ, живущие по своим законам и правилам. И этим правилам вынужден подчиняться Трамп. Поэтому наша главная цель сейчас: получить поддержку именно американских СМИ. Напомню всем скептикам: дух Анкориджа победили именно СМИ", – заметил эксперт.

По его мнению, Украине нужно выйти со своим мирным планом, который во многом должен быть аналогом кампании 9 мая 2026 года. Киев должен заявить, что готов позволить России экспортировать 4.8 млн. тонн дизеля в США, но только в случае отсутствия ударов по нашей энергетике. Удар по энергетическому объекту равен ударам по танкерам и НПЗ. К сожалению, мы вынуждены идти в эскалацию со всеми вытекающими последствиями. Но мы должны четко донести этот план миру, без театральных жестов. Это игра ва-банк. Возможно, сложнее всего с 24.02.2022.

"Должны понимать: мы очень ограничены во времени, потому что перед нами маячит угроза развала финансовой коалиции в поддержку Украины после мартовских выборов во Франции. Параллельно, мы должны наконец-то осознать: переговорный треугольник США – Россия – Украина умер, что Рубио на днях, между прочим, признал. Нам нужно искать новую переговорную платформу. Это главная задача, иначе мы окажемся в сверхсложной ситуации без плана Б. И еще один важный момент: политики не обижаются, если они в сложной позиции. Худший сценарий – начать играть обиженного, следуя настроениям большой части электората. Обижаться могут позволить себе только сильнейшие игроки", – резюмировал Денисенко.

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