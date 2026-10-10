Трамп и Путин пожали руки: почему Украина теперь вынуждена идти ва-банк

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Кравцев Сергей
Трамп договорился, что Путин должен поставить в США 4.8 млн. тонн дизеля (срочно 300 тысяч тонн). 4,8 млн тонн – это примерно один месяц потребления США. Если Россия действительно поставит США 4-5 млн тонн дизеля, это будет примерно в 4 раза больше, чем весь американский импорт российского дистиллятного горючего за 2021 год. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Вадим Денисенко отмечает, что главный открытый вопрос: логика Трампа. И здесь мы, похоже, имеем большой клубок разрозненных и не связанных между собой мотивов. Во-первых, искренняя нелюбовь к Зеленскому, которая так или иначе экстраполируется на Украину. Во-вторых, надежды на big deal с Путиным в котором будут четкие финансовые показатели для конкретных людей, лоббирующих этот самый big deal. В-третьих, шараханье перед выборами и попытка сломать тренд продолжения падения рейтинга Трампа, который делает эти выборы, де-факто, референдумом доверия к самому себе и пытается окончательно подмять партию под MAGA. Где-то на периферии есть попытка сыграть Россией против Китая, хотя это становится уже почти нереальной задачей.
Что касается мотивов Путина, то, по мнению политолога, здесь все достаточно прозрачно: он хочет стать третьим полюсом мира и добиться своей Ялты-2. И здесь есть ситуация, когда Путин хочет, Трамп готов согласиться, потому что для него это несущественная история и только Китай явно противится этой истории.
По его мнению, Украине нужно выйти со своим мирным планом, который во многом должен быть аналогом кампании 9 мая 2026 года. Киев должен заявить, что готов позволить России экспортировать 4.8 млн. тонн дизеля в США, но только в случае отсутствия ударов по нашей энергетике. Удар по энергетическому объекту равен ударам по танкерам и НПЗ. К сожалению, мы вынуждены идти в эскалацию со всеми вытекающими последствиями. Но мы должны четко донести этот план миру, без театральных жестов. Это игра ва-банк. Возможно, сложнее всего с 24.02.2022.
Ранее "Комментарии" писали – после разговора с Трампом Путин торжествует: какое решение Кремль распорядился срочно отменить.