Трамп створив Зеленському ідеальні виправдання для будь-якого компромісу: деталі

Навіть із тих плівок, які оприлюднені, а це крихітна частка, цілком зрозуміло, що матеріалу для підозри голові Офісу президента Андрію Єрмаку більш, ніж достатньо. І, враховуючи суспільні настрої, жодної проблеми оголосити її в НАБУ не було. Таку думку висловив політичний аналітик, блогер Карл Волох.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає, що не дали хід для подальшого розголосу з тієї ж причини, чому НАБУ не пішло далі зі своїми розслідуваннями й викриттями, зокрема, в оборонці. Бо НАБУ – це американці. А їх у даний момент боротьба з корупцією цікавить далеко не в першу чергу. Головне – мета політична, тобто, поступливість українського керівництва на переговорах із росіянами. І вона вже досягнута.

"А от чого я поки що не розумію, то це, як мені до цих фактів ставитися. Бо, з одного боку, їхня поступливість нам дорого обійдеться. З іншого, те, як нами маніпулюють союзники, теж на суверенітет не дуже схоже. Але, погодьтеся, що й ситуація, коли керівники країни не зацікавлені в припиненні воєнних дій, бо бояться виборів і наступного суду, теж навряд чи могла вважатися прийнятною", – зазначив Карл Волох.

Він закликає звернути увагу, як Дональд Трамп створив Зеленському ідеальні виправдання для будь-якого компромісу, мовляв, куди нам було діватися, коли головний військовий союзник нас зрадив.

