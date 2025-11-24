Трамп создал Зеленскому идеальные оправдания для любого компромисса: детали

Даже из тех пленок, которые обнародованы, а это крошечная частица, вполне понятно, что материала для подозрения главе Офиса президента Андрею Ермаку предостаточно. И, учитывая общественные настроения, никакой проблемы объявить ее НАБУ не было. Такое мнение высказал политический аналитик, блогер Карл Волох.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что не дали ход для дальнейшей огласки по той же причине, почему НАБУ не пошло дальше со своими расследованиями и разоблачениями, в частности, в защитнике. Потому что НАБУ – это американцы. А их сейчас борьба с коррупцией интересует далековато не сначала. Главное – цель политическая, то есть уступчивость украинского руководства на переговорах с россиянами. И она уже достигнута.

"А вот чего я пока не понимаю, так это, как мне к этим фактам относиться. Ибо, с одной стороны, их уступчивость нам дорого обойдется. С другой стороны, то, как нами манипулируют союзники, тоже на суверенитет не очень похоже. Но согласитесь, что и ситуация, когда руководители страны не заинтересованы в прекращении военных действий, потому что боятся выборов и следующего суда, тоже вряд ли могла считаться приемлемой", – отметил Карл Волох.

Он призывает обратить внимание, как Дональд Трамп создал Зеленскому идеальные оправдания для любого компромисса, мол, куда нам было деваться, когда главный военный союзник предал нас.

