Трамп, Сі та Путін можуть вирішити долю України без України: чи є небезпечний сценарій

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Кремлі вкидають ідею тристоронньої зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. Частина коментаторів поспішає назвати це шансом на мир. Проте у цьому всьому зовсім інший сценарій, бо за столом без України обговорюватимуть не мир, а капітуляцію і перерозподіл світу. Про це розповів політичний експерт Віктор Таран.
Трамп, Сі Цзіньпін та Путін. Фото: з відкритих джерел
Далі експерт навів п'ять раціональних причин, чому ця зустріч не дасть результату, на який розраховують її організатори.
По-друге, продовжує Ілія Куса, українське суспільство вже дало свою відповідь. За даними КМІС, понад шістдесят відсотків українців категорично проти виведення військ з Донбасу навіть в обмін на гарантії безпеки. Ця позиція тримається впродовж усього року попри удари по наших містах. Крім того, стаття 73 Конституції прямо визначає, що зміна території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, тож жоден лідер не може віддати Донбас через голову народу.
За його словами, є ще й четвертий момент. Йдеться не про Україну, а про перерозподіл світу. Для Пекіна узаконення захоплення територій силою стане прецедентом, який він захоче згодом застосувати до Тайваню. Якщо світ погодиться, що агресор отримує землю через домовленість великих держав, то наступний такий стіл накриють уже для Азії, і Вашингтону доведеться пояснювати Токіо, Сеулу і Тайбею, чому їхні гарантії безпеки тепер коштують значно менше. Тому Трамп, який мислить категоріями угод, ризикує підписати не мир, а власний програш у Тихоокеанському регіоні.
Він наголошує, свіжіші приклади ще показовіші. Паризькі угоди 1973 року за спиною Південного В'єтнаму закінчилися падінням Сайгона через два роки. Дохійська угода США з талібами без афганського уряду обернулася хаотичною втечею з Кабула у 2021 році. Тому не варто плекати ілюзій щодо Шеньчженя. Ті, хто збирається "на трьох", хочуть говорити не про мир, а про капітуляцію України і про право сильного переписувати кордони. Зокрема про майбутнє право Китаю на окупацію Тайваню.
Також видання "Коментарі" повідомляло – НАТО готується до можливої війни з Росією: п'ять питань, на які належить відповісти альянсу.