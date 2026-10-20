Трамп, Си и Путин могут решить судьбу Украины без Украины: есть ли опасный сценарий

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Кравцев Сергей
В Кремле вводят идею трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Часть комментаторов торопится назвать это шансом на мир. Однако в этом всем совсем другой сценарий, потому что за столом без Украины будут обсуждать не мир, а капитуляцию и перераспределение мира. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.
Трамп, Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников
Далее эксперт привел пять рациональных причин, почему эта встреча не даст результат, на который рассчитывают ее организаторы.
Во-вторых, продолжает Илия Куса, украинское общество уже дало ответ. По данным КМИС, более шестидесяти процентов украинцев категорически против вывода войск из Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности. Эта позиция держится на протяжении всего года, несмотря на удары по нашим городам. Кроме того, статья 73 Конституции прямо определяет, что смена территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом, так что ни один лидер не может отдать Донбасс через главу народа.
По его словам, есть еще четвертый момент. Речь идет не об Украине, а о перераспределении мира. Для Пекина узаконение захвата территорий силой станет прецедентом, который он впоследствии захочет применить к Тайваню. Если мир согласится, что агрессор получает землю из-за договоренности великих государств, то следующий такой стол накроют уже для Азии, и Вашингтону придется объяснять Токио, Сеулу и Тайбэю, почему их гарантии безопасности теперь стоят гораздо меньше. Поэтому Трамп, мыслящий категориями соглашений, рискует подписать не мир, а собственный проигрыш в Тихоокеанском регионе.
Он отмечает, что свежие примеры еще более показательны. Парижские соглашения 1973 года за спиной Южного Вьетнама закончились падением Сайгона спустя два года. Дохийское соглашение США с талибами без афганского правительства обернулось хаотическим бегством из Кабула в 2021 году. Поэтому не стоит питать иллюзий по Шэньчжэню. Те, кто собирается на троих, хотят говорить не о мире, а о капитуляции Украины и о праве сильного переписывать границы. В частности, о будущем праве Китая на оккупацию Тайваня.
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