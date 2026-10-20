Трамп, Си и Путин могут решить судьбу Украины без Украины: есть ли опасный сценарий

В Кремле вводят идею трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Часть комментаторов торопится назвать это шансом на мир. Однако в этом всем совсем другой сценарий, потому что за столом без Украины будут обсуждать не мир, а капитуляцию и перераспределение мира. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Далее эксперт привел пять рациональных причин, почему эта встреча не даст результат, на который рассчитывают ее организаторы.

"Во-первых, за этим столом не последует украинский аргумент. Даже если туда пригласят кого-то от Украины, формат на троих заранее определяет, кто решает, а кто только слушает. Украинская позиция в такой конструкции становится декорацией, а не голосом, и поэтому любое решение там не будет того, кто его выполнит. Соглашение без субъекта исполнения остается бумагой, сколько бы подписей под ней не стояло", – отметил аналитик.

Во-вторых, продолжает Илия Куса, украинское общество уже дало ответ. По данным КМИС, более шестидесяти процентов украинцев категорически против вывода войск из Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности. Эта позиция держится на протяжении всего года, несмотря на удары по нашим городам. Кроме того, статья 73 Конституции прямо определяет, что смена территории Украины решается исключительно всеукраинским референдумом, так что ни один лидер не может отдать Донбасс через главу народа.

В-третьих, армия не выполнит того, чего не поддерживает общество. Капитуляцию невозможно объявить в Шэньчжэне, ее нужно физически осуществить на фронте, а это означает приказ людям, почти пять лет держащим каждый метр этой земли, просто уйти из нее. Как ветеран и человек, ежедневно работающий с военными, я хорошо понимаю эти настроения и уверен, что такого приказа войско не воспримет", – говорит эксперт.

По его словам, есть еще четвертый момент. Речь идет не об Украине, а о перераспределении мира. Для Пекина узаконение захвата территорий силой станет прецедентом, который он впоследствии захочет применить к Тайваню. Если мир согласится, что агрессор получает землю из-за договоренности великих государств, то следующий такой стол накроют уже для Азии, и Вашингтону придется объяснять Токио, Сеулу и Тайбэю, почему их гарантии безопасности теперь стоят гораздо меньше. Поэтому Трамп, мыслящий категориями соглашений, рискует подписать не мир, а собственный проигрыш в Тихоокеанском регионе.

"В-пятых, история убедительно показывает, что разделение народов без их участия рано или поздно разваливается. Польшу делили трижды в конце XVIII века, но в 1918 году она вернулась на карту. В Мюнхене в 1938 году Чехословакию не пустили на стол, и вместо обещанного мира Европа получила большую войну уже в следующем году. Пакт Молотова и Риббентропа разделил Восточную Европу, Ялта на полвека закрепила ее за Москвой, однако в 1989 и 1991 годах эти границы рассыпались под давлением самих народов. Рижский мир 1921 разделил украинские земли без голоса Украинской Народной Республики, и украинцы так и не признали этого разделения ", — отметил эксперт.

Он отмечает, что свежие примеры еще более показательны. Парижские соглашения 1973 года за спиной Южного Вьетнама закончились падением Сайгона спустя два года. Дохийское соглашение США с талибами без афганского правительства обернулось хаотическим бегством из Кабула в 2021 году. Поэтому не стоит питать иллюзий по Шэньчжэню. Те, кто собирается на троих, хотят говорить не о мире, а о капитуляции Украины и о праве сильного переписывать границы. В частности, о будущем праве Китая на оккупацию Тайваня.

"Мир, который не поддерживает украинский народ и который не выполнит украинская армия, невозможно прописать в чужих столицах, и именно это следует помнить всем участникам этой гипотетической встречи", — подытожил эксперт.

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