Трамп, Путін та Сі за одним столом: Кремль розкрив несподіваний план саміту

Президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести спільний саміт у Китаї. Можливість такої зустрічі офіційно підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство ТАРС.

Трамп, Сі Цзіньпін та Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, тристоронній саміт може відбутися на полях зустрічі АТЕС у Шеньчжені. Йдеться про захід, запланований на 18-19 листопада 2026 року.

Пєсков також підтвердив, що саме можливість організації зустрічі лідерів трьох країн обговорювалася під час телефонної розмови Путіна та Трампа 8 вересня. За його словами, сторони окремо порушили питання проведення саміту Росія – Китай – США.

Якщо зустріч справді відбудеться, вона стане помітною міжнародною подією: за одним столом можуть опинитися лідери трьох найбільших світових держав, відносини між якими багато в чому визначають глобальний порядок денний.

На тлі цих заяв Кремль знову заговорив і про переговори щодо України. Пєсков стверджує, що Москва розраховує на поновлення тристороннього діалогу з Києвом та Вашингтоном "в найближчій перспективі".

При цьому представник Кремля визнав відсутність оформленої програми врегулювання. За його словами, конкретної "дорожньої карти" поки що немає, проте існує спільне політичне бажання повернутися до переговорів.

Дмитро Пєсков додав, що контакти з командою Трампа з цього питання продовжуються. Таким чином, Москва одночасно подає сигнал про можливе повернення до переговорів щодо України та готує ґрунт для обговорення більш масштабного формату за участю США та Китаю.

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