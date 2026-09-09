Трамп, Путин и Си за одним столом: Кремль раскрыл неожиданный план саммита

Президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести совместный саммит в Китае. Возможность такой встречи официально подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, трехсторонний саммит может состояться на полях встречи АТЭС в Шэньчжэне. Речь идет о мероприятии, запланированном на 18-19 ноября 2026 года.

Песков также подтвердил, что именно возможность организации встречи лидеров трех стран обсуждалась во время телефонного разговора Путина и Трампа 8 сентября. По его словам, стороны отдельно затронули вопрос проведения саммита Россия – Китай – США.

Если встреча действительно состоится, она станет заметным международным событием: за одним столом могут оказаться лидеры трех крупнейших мировых держав, отношения между которыми во многом определяют глобальную повестку.

На фоне этих заявлений Кремль вновь заговорил и о переговорах по Украине. Песков утверждает, что Москва рассчитывает на возобновление трехстороннего диалога с Киевом и Вашингтоном "в обозримой перспективе".

При этом представитель Кремля признал отсутствие оформленной программы урегулирования. По его словам, конкретной "дорожной карты" пока нет, однако существует общее политическое желание вернуться к переговорам.

Дмитрий Песков добавил, что контакты с командой Трампа по этому вопросу продолжаются. Таким образом, Москва одновременно подает сигнал о возможном возвращении к переговорам по Украине и готовит почву для обсуждения более масштабного формата с участием США и Китая.

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