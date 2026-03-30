Трамп пом'якшив блокаду: де тепер Путін може продавати нафту

Берегова охорона США дозволила російському танкеру з сирою нафтою наблизитися до Куби, незважаючи на раніше введені обмеження, щоб пом'якшити гостру енергетичну кризу на острові. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані морського моніторингу.

Йдеться про судно "Анатолій Колодкін", що перевозить близько 730 тисяч барелів нафти. За інформацією MarineTraffic, у неділю ввечері танкер знаходився всього за кілька миль від територіальних вод Куби і, рухаючись зі швидкістю близько 12 вузлів, повинен досягти порту Матансас вже надвечір понеділка.

Раніше Міністерство фінансів США включило Кубу до списку країн, яким заборонено отримувати російську нафту, що фактично спричинило багатомісячну енергетичну блокаду. Однак на тлі стрімкого виснаження запасів палива Вашингтон пішов на виняток.

Аналітики зазначають, що постачання здатне забезпечити Кубу енергоресурсами як мінімум на кілька тижнів та частково стабілізувати ситуацію в країні.

Президент США Дональд Трамп підтвердив рішення, заявивши, що не заперечує постачання палива на Кубу в умовах кризи.

"Їм потрібно вижити. Якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу прямо зараз – я не маю з цим проблем", — зазначив він, додавши, що походження нафти не має значення.

Трамп відкинув припущення, що такий крок може зіграти на руку Росії. За його словами, Москва лише втратить один вантаж нафти, а саме постачання "не вплине".

Танкер вийшов із російського порту Приморськ 9 березня. 2024 року США ввели санкції проти судна та його власника – державної компанії "Совкомфлот".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп пояснив, чому вирішив запозичити у Путіна термін "військова операція".



