Трамп смягчил блокаду: где теперь Путин может продавать нефть

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Береговая охрана США разрешила российскому танкеру с сырой нефтью приблизиться к Кубе, несмотря на ранее введённые ограничения, чтобы смягчить острый энергетический кризис на острове. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные морского мониторинга.
Российская нефть. Фото: из открытых источников
Речь идёт о судне "Анатолий Колодкин", перевозящем около 730 тысяч баррелей нефти. По информации MarineTraffic, в воскресенье вечером танкер находился всего в нескольких милях от территориальных вод Кубы и, двигаясь со скоростью около 12 узлов, должен достичь порта Матансас уже к вечеру понедельника.
Ранее Министерство финансов США включило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть, что фактически привело к многомесячной энергетической блокаде. Однако на фоне стремительного истощения запасов топлива Вашингтон пошёл на исключение.
Аналитики отмечают, что поставка способна обеспечить Кубу энергоресурсами как минимум на несколько недель и частично стабилизировать ситуацию в стране.
Президент США Дональд Трамп подтвердил решение, заявив, что не возражает против поставок топлива на Кубу в условиях кризиса.
При этом Трамп отверг предположения, что такой шаг может сыграть на руку России. По его словам, Москва лишь потеряет один груз нефти, а сама поставка "не окажет влияния".
Танкер вышел из российского порта Приморск 9 марта. В 2024 году США ввели санкции против судна и его владельца – государственной компании "Совкомфлот".
