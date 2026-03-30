Трамп смягчил блокаду: где теперь Путин может продавать нефть

Береговая охрана США разрешила российскому танкеру с сырой нефтью приблизиться к Кубе, несмотря на ранее введённые ограничения, чтобы смягчить острый энергетический кризис на острове. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные морского мониторинга.

Российская нефть.

Речь идёт о судне "Анатолий Колодкин", перевозящем около 730 тысяч баррелей нефти. По информации MarineTraffic, в воскресенье вечером танкер находился всего в нескольких милях от территориальных вод Кубы и, двигаясь со скоростью около 12 узлов, должен достичь порта Матансас уже к вечеру понедельника.

Ранее Министерство финансов США включило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть, что фактически привело к многомесячной энергетической блокаде. Однако на фоне стремительного истощения запасов топлива Вашингтон пошёл на исключение.

Аналитики отмечают, что поставка способна обеспечить Кубу энергоресурсами как минимум на несколько недель и частично стабилизировать ситуацию в стране.

Президент США Дональд Трамп подтвердил решение, заявив, что не возражает против поставок топлива на Кубу в условиях кризиса.

"Им необходимо выжить. Если какая-то страна хочет отправить нефть на Кубу прямо сейчас – у меня нет с этим проблем", — отметил он, добавив, что происхождение нефти не имеет значения.

При этом Трамп отверг предположения, что такой шаг может сыграть на руку России. По его словам, Москва лишь потеряет один груз нефти, а сама поставка "не окажет влияния".

Танкер вышел из российского порта Приморск 9 марта. В 2024 году США ввели санкции против судна и его владельца – государственной компании "Совкомфлот".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп объяснил, почему решил позаимствовать у Путина термин "военная операция".



