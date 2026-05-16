Трамп полетів в КНР без "козирних карт": чому візит виявився фатальним

Почали з'являтися результати переговорів Дональда Трампа з Сі Цзіньпіна у Пекіні. Наразі чи не головний висновок – Трамп здає Тайвань. Про це розповів політичний аналітик, блогер Євгеній Прокопишин.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповів, після повернення в США Трамп відразу ж накинувся на Тайвань з критикою через те, що острів хоче незалежності та виготовляє забагато чипів. Закликав Тайвань "охолонути", бо США далеко і не допоможуть йому у війні з КНР. Також заявив, що Тайвань "вкрав чипи", бо попередні лідери США це дозволили, пригрозив ввести мито у 100% проти Тайваню і тому закликав виробників чипів перенести виробництво в США.

За словами експерта, після цих заяв Тайвань вже відреагував, заявивши, що "острів це суверенна, незалежна і демократична країна, яка не підпорядковується Китаю".

"Ще Трамп заявив, що "поставив на паузу" продаж Тайваню озброєння на 12 млрд доларів. Простими словами – Трамп полетів в КНР без "козирних карт" і Сі його там обіграв розгромно. Навіщо було летіти взагалі?", – підсумував аналітик.

