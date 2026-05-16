Трамп улетел в КНР без "козырных карт": почему визит оказался роковым

Начали появляться результаты переговоров Дональда Трампа по Си Цзиньпину в Пекине. Пока едва ли не главный вывод – Трамп сдает Тайвань. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер Евгений Прокопишин.

Эксперт рассказал, по возвращении в США Трамп сразу же набросился на Тайвань с критикой из-за того, что остров хочет независимости и производит слишком много чипов. Призвал Тайвань "остыть", потому что США далеко и не помогут ему в войне с КНР. Также заявил, что Тайвань "украл чипы", потому что предыдущие лидеры США это позволили, пригрозил ввести пошлину в 100% против Тайваня и потому призвал производителей чипов перенести производство в США.

По словам эксперта, после этих заявлений Тайвань уже отреагировал, заявив, что "остров – это суверенная, независимая и демократическая страна, которая не подчиняется Китаю".

"Еще Трамп заявил, что "поставил на паузу" продажу Тайваня вооружения на 12 млрд долларов. Простыми словами – Трамп улетел в КНР без "козырных карт" и Си его там обыграл разгромно. Зачем было лететь вообще?", – подытожил аналитик.

