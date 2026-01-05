Трамп натякає на вторгнення до Гренландії: чим пригрозила Данія

Данія різко відреагувала на нові натяки з боку США щодо можливої силової анексії автономного регіону – Гренландії. Як повідомляє Politico, у Копенгагені такі сигнали розцінюють як неприпустимі загрози територіальній цілісності королівства.

США та Данія. Фото: з відкритих джерел

Приводом для обурення стали розмови у Вашингтоні про те, що Гренландія нібито може виявитися "наступною метою" американських дій після блискавичної операції з захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, що викликає серйозні питання з точки зору міжнародного права.

Першим тривожним сигналом стала публікація у соцмережі X праворадикального блогера Кеті Міллер. Вона розмістила карту Гренландії, забарвлену кольорами американського прапора, супроводжуючи зображення коротким підписом: "Скоро".

Пост викликав широкий резонанс, оскільки Міллер – не просто блогер, а колишня чиновниця адміністрації США та дружина заступника голови апарату Дональда Трампа Стівена Міллера. У Данії цю публікацію проігнорувати не змогли.

Посол Данії в США Єспер Меллер Серенсен заявив, що Копенгаген очікує на "повну повагу до територіальної цілісності Королівства Данія". Його заява також була опублікована у X.

Ситуацію посилило і те, що намір отримати Гренландію публічно озвучив президент США Дональд Трамп. Він заявив, що острів "абсолютно необхідний" Америці з погляду національної оборони.

У відповідь прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в ефірі національного телебачення закликала Вашингтон припинити тиск та погрози на адресу союзника. Вона наголосила, що Гренландія не продається і не може бути об'єктом зовнішніх домагань. За її словами, США не мають жодних підстав говорити про анексію однієї з трьох країн, що входять до складу Королівства Данія.

Фредеріксен також нагадала, що Гренландія є частиною НАТО, а відтак на неї поширюються всі гарантії безпеки Північноатлантичного альянсу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що, як стверджує Росія, українська сторона завдала удару по резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву Трамп зробив на борту літака Air Force One.



