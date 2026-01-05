logo

BTC/USD

92439

ETH/USD

3156.24

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Трамп намекает на вторжение в Гренландию: чем пригрозила Дания
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп намекает на вторжение в Гренландию: чем пригрозила Дания

Премьер Дании обратилась к Трампу, потребовав прекратить угрозы против Гренландии

5 января 2026, 07:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Дания резко отреагировала на новые намёки со стороны США о возможной силовой аннексии автономного региона – Гренландии. Как сообщает Politico, в Копенгагене подобные сигналы расценивают как недопустимые угрозы территориальной целостности королевства.

Трамп намекает на вторжение в Гренландию: чем пригрозила Дания

США и Дания. Фото: из открытых источников

Поводом для возмущения стали разговоры в Вашингтоне о том, что Гренландия якобы может оказаться "следующей целью" американских действий после молниеносной и вызывающей серьёзные вопросы с точки зрения международного права операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Первым тревожным сигналом стала публикация в соцсети X праворадикального блогера Кэти Миллер. Она разместила карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, сопроводив изображение короткой подписью: "Скоро". 

Пост вызвал широкий резонанс, поскольку Миллер – не просто блогер, а бывшая чиновница администрации США и супруга заместителя главы аппарата Дональда Трампа Стивена Миллера. В Дании эту публикацию проигнорировать не смогли.

Посол Дании в США Йеспер Меллер Сёренсен заявил, что Копенгаген ожидает "полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания". Его заявление также было опубликовано в X.

Ситуацию усугубило и то, что намерение получить Гренландию публично озвучил сам президент США Дональд Трамп. Он заявил, что остров "абсолютно необходим" Америке с точки зрения национальной обороны.

В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире национального телевидения призвала Вашингтон прекратить давление и угрозы в адрес союзника. Она подчеркнула, что Гренландия не продаётся и не может быть объектом внешних притязаний. По её словам, США не имеют никаких оснований говорить об аннексии одной из трёх стран, входящих в состав Королевства Дания.

Фредериксен также напомнила, что Гренландия является частью НАТО, а значит, на неё распространяются все гарантии безопасности Североатлантического альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что, как утверждает Россия, украинская сторона нанесла удар по резиденции российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трамп сделал на борту самолета Air Force One.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/denmark-maga-post-greenland-donald-trump-us-politics-venezuela/
Теги:

Новости

Все новости