Трамп намекает на вторжение в Гренландию: чем пригрозила Дания

Дания резко отреагировала на новые намёки со стороны США о возможной силовой аннексии автономного региона – Гренландии. Как сообщает Politico, в Копенгагене подобные сигналы расценивают как недопустимые угрозы территориальной целостности королевства.

США и Дания. Фото: из открытых источников

Поводом для возмущения стали разговоры в Вашингтоне о том, что Гренландия якобы может оказаться "следующей целью" американских действий после молниеносной и вызывающей серьёзные вопросы с точки зрения международного права операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Первым тревожным сигналом стала публикация в соцсети X праворадикального блогера Кэти Миллер. Она разместила карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, сопроводив изображение короткой подписью: "Скоро".

Пост вызвал широкий резонанс, поскольку Миллер – не просто блогер, а бывшая чиновница администрации США и супруга заместителя главы аппарата Дональда Трампа Стивена Миллера. В Дании эту публикацию проигнорировать не смогли.

Посол Дании в США Йеспер Меллер Сёренсен заявил, что Копенгаген ожидает "полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания". Его заявление также было опубликовано в X.

Ситуацию усугубило и то, что намерение получить Гренландию публично озвучил сам президент США Дональд Трамп. Он заявил, что остров "абсолютно необходим" Америке с точки зрения национальной обороны.

В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен в эфире национального телевидения призвала Вашингтон прекратить давление и угрозы в адрес союзника. Она подчеркнула, что Гренландия не продаётся и не может быть объектом внешних притязаний. По её словам, США не имеют никаких оснований говорить об аннексии одной из трёх стран, входящих в состав Королевства Дания.

Фредериксен также напомнила, что Гренландия является частью НАТО, а значит, на неё распространяются все гарантии безопасности Североатлантического альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что, как утверждает Россия, украинская сторона нанесла удар по резиденции российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трамп сделал на борту самолета Air Force One.



