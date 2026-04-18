Трамп накинувся з критикою на НАТО: Мерц вирішив відреагувати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що спроби покласти край війні з Іраном не повинні ставити під загрозу відносини із США. Заява глави німецького уряду з'явилася на тлі того, як президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував НАТО за те, що, за його словами, Альянс не підтримав Ормузьку протоку.

"Ця війна не повинна стати трансатлантичним стрес-тестом. Щодо цього ми повинні зараз разом зробити деякі висновки. Якщо те, що ми мали намір зробити, не вдасться, то над нами нависне серйозна багатопланова глобальна криза", — заявив Мерц у Парижі після обговорень можливої військової операції західних партнерів із забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Трамп неодноразово критикував НАТО за те, що альянс не приєднався до зусиль щодо відновлення судноплавства у протоці.

Президент США припустив, що Альянс більше не єдиний і союзники навряд чи прийдуть на допомогу американцям і в майбутньому.

"НАТО не прийшло нам на допомогу і не прийде нам на допомогу у майбутньому", — зазначив президент США.

європейські держави активізували роботу над резервним сценарієм у рамках НАТО на випадок, якщо США скоротять свою присутність в Альянсі або навіть з нього повністю вийдуть. Такий розвиток подій розглядається на тлі різких заяв президента США Дональда Трампа та сумнівів щодо стабільності американських гарантій безпеки для Європи.




