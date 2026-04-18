Трамп набросился с критикой на НАТО: Мерц решил отреагировать

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что попытки положить конец войне с Ираном не должны ставить под угрозу отношения с США. Заявление главы немецкого правительства появилось на фоне того, как президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал НАТО за то, что, по его словам, Альянс не оказал поддержки в вопросе Ормузского пролива.

Трамп и Мерц. Фото: из открытых источников

"Эта война не должна стать трансатлантическим стресс-тестом. В этом отношении мы должны сейчас вместе сделать некоторые выводы. Если то, что мы намеревались сделать, не удастся, то над нами нависнет серьезный многоплановый глобальный кризис", – заявил Мерц в Париже после обсуждений возможной военной операции западных партнеров по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Трамп неоднократно критиковал НАТО за то, что альянс не присоединился к усилиям по восстановлению судоходства в проливе.

При этом президент США допустил, что Альянс больше не единый и союзники вряд ли придут на помощь американцам и в будущем.

"НАТО не пришло нам на помощь и не придет нам на помощь в будущем", – отметил президент США.

