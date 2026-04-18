Трамп набросился с критикой на НАТО: Мерц решил отреагировать

Кравцев Сергей
Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что попытки положить конец войне с Ираном не должны ставить под угрозу отношения с США. Заявление главы немецкого правительства появилось на фоне того, как президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал НАТО за то, что, по его словам, Альянс не оказал поддержки в вопросе Ормузского пролива.
Трамп и Мерц. Фото: из открытых источников
Трамп неоднократно критиковал НАТО за то, что альянс не присоединился к усилиям по восстановлению судоходства в проливе.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не прекращает свои нападки на НАТО. Так американский лидер заявил, что военно-политический союз НАТО не пришел на помощь Соединенным Штатам, когда они в этом нуждались. Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.
При этом президент США допустил, что Альянс больше не единый и союзники вряд ли придут на помощь американцам и в будущем.
Также издание "Комментарии" сообщало – европейские государства активизировали работу над резервным сценарием в рамках НАТО на случай, если США сократят свое присутствие в Альянсе или даже полностью из него выйдут. Такое развитие событий рассматривается на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа и сомнений в стабильности американских гарантий безопасности для Европы.