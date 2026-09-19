Трамп їде до Нью-Йорка, але є нюанс із планом на зустріч із Зеленським у графіку

Президент України Володимир Зеленський поки що відсутній в опублікованому переліку світових лідерів, з якими президент США Дональд Трамп планує провести двосторонні переговори під час візиту до Нью-Йорка. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела та коментарі постійного представника США при ООН Майка Волца.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними українських високопосадовців, станом на 19 вересня зустріч Трампа та Зеленського також не була підтверджена. При цьому відсутність переговорів у попередньому графіку не означає, що вони не можуть бути погоджені пізніше.

Трамп планує прибути до Нью-Йорка вдень 21 вересня. Увечері американський президент візьме участь у політичних заходах у Trump Tower. Основну програму в рамках Генасамблеї ООН заплановано наступного дня.

22 вересня Трамп виступить із промовою на Генеральній Асамблеї ООН. Після цього, згідно з інформацією Вовця, президент США проведе серію двосторонніх переговорів. У попередньому розкладі значаться, зокрема, прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем та прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті. Також заплановано зустріч із керівниками держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Крім того, у Нью-Йорку Трамп має намір зустрітися з виконувачем обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес і провести прийом для лідерів країн, які беруть участь у Генасамблеї.

Сама Генеральна Асамблея ООН розпочне спільні дебати 22 вересня. Вони продовжаться до 26 вересня і продовжаться 28 вересня.

За словами Волца, у своєму виступі Трамп має намір торкнутися зовнішньополітичних питань, роботи адміністрації з досягнення мирних домовленостей, ситуації навколо Ірану та інших міжнародних тем. Увечері 22 вересня президент США має повернутися до Вашингтона.

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