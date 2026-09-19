logo

BTC/USD

81021

ETH/USD

2629.68

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Трамп едет в Нью-Йорк, но есть нюанс с планом на встречу с Зеленским в графике
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп едет в Нью-Йорк, но есть нюанс с планом на встречу с Зеленским в графике

В расписании двусторонних переговоров Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН пока не значится Владимир Зеленский

19 сентября 2026, 08:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский пока отсутствует в опубликованном перечне мировых лидеров, с которыми президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры во время визита в Нью-Йорк. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники и комментарии постоянного представителя США при ООН Майка Волца.

Трамп едет в Нью-Йорк, но есть нюанс с планом на встречу с Зеленским в графике

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным украинских высокопоставленных чиновников, по состоянию на 19 сентября встреча Трампа и Зеленского также не была подтверждена. При этом отсутствие переговоров в предварительном графике не означает, что они не могут быть согласованы позднее.

Трамп планирует прибыть в Нью-Йорк днем 21 сентября. Вечером американский президент примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower. Основная программа в рамках Генассамблеи ООН запланирована на следующий день.

22 сентября Трамп выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН. После этого, согласно информации Волца, президент США проведет серию двусторонних переговоров. В предварительном расписании значатся, в частности, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Также запланирована встреча с руководителями государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Кроме того, в Нью-Йорке Трамп намерен встретиться с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и провести прием для лидеров стран, участвующих в Генассамблее.

Сама Генеральная Ассамблея ООН начнет общие дебаты 22 сентября. Они продлятся до 26 сентября и продолжатся 28 сентября.

По словам Волца, в своем выступлении Трамп намерен затронуть внешнеполитические вопросы, работу администрации по достижению мирных договоренностей, ситуацию вокруг Ирана и другие международные темы. Вечером 22 сентября президент США должен вернуться в Вашингтон.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа появился новый рычаг против Кремля: что меняет закон Грэма.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости