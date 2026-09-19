Трамп едет в Нью-Йорк, но есть нюанс с планом на встречу с Зеленским в графике

Президент Украины Владимир Зеленский пока отсутствует в опубликованном перечне мировых лидеров, с которыми президент США Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры во время визита в Нью-Йорк. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники и комментарии постоянного представителя США при ООН Майка Волца.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным украинских высокопоставленных чиновников, по состоянию на 19 сентября встреча Трампа и Зеленского также не была подтверждена. При этом отсутствие переговоров в предварительном графике не означает, что они не могут быть согласованы позднее.

Трамп планирует прибыть в Нью-Йорк днем 21 сентября. Вечером американский президент примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower. Основная программа в рамках Генассамблеи ООН запланирована на следующий день.

22 сентября Трамп выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН. После этого, согласно информации Волца, президент США проведет серию двусторонних переговоров. В предварительном расписании значатся, в частности, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Также запланирована встреча с руководителями государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Кроме того, в Нью-Йорке Трамп намерен встретиться с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и провести прием для лидеров стран, участвующих в Генассамблее.

Сама Генеральная Ассамблея ООН начнет общие дебаты 22 сентября. Они продлятся до 26 сентября и продолжатся 28 сентября.

По словам Волца, в своем выступлении Трамп намерен затронуть внешнеполитические вопросы, работу администрации по достижению мирных договоренностей, ситуацию вокруг Ирана и другие международные темы. Вечером 22 сентября президент США должен вернуться в Вашингтон.

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