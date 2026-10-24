Трамп готує нове пом'якшення санкцій проти Росії: деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути подальше пом'якшення обмежень, які стосуються російської економіки. Зокрема, може йтися про заходи, пов'язані з експортом добрив. Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на українських та американських чиновників.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Вашингтон намагається використати економічні стимули, щоб спонукати Москву погодитися на припинення війни проти України. Однак у Києві побоюються, що подібна стратегія призведе до нових поступок Росії, у тому числі у питаннях, які вона намагається вирішити вже кілька років.

Російські добрива власними силами не перебувають під прямими санкціями США, які імпорт в країну не заборонено. Проте обмеження щодо окремих компаній, банків, судів та фізичних осіб можуть ускладнювати проведення платежів, страхування вантажів та організацію перевезень. За словами високопоставленого українського чиновника, потенційна домовленість може торкнутися саме цих перешкод.

Москва домагається пом'якшення таких обмежень вже давно. Це питання порушувалося ще під час переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Західні країни тоді наполягали, що російські продукти харчування та добрива не підпадають під прямі заборони санкцій.

Представник української розвідки розповів Kyiv Independent, що російська сторона неодноразово домагалася поступок на цю тему в контактах із США та європейськими державами. За його словами, відсутність прогресу у питанні добрив була одним із факторів, якими Москва пояснювала своє невдоволення зерновою ініціативою.

При цьому конкретні параметри можливої угоди поки що не розкриваються. Невідомо, які саме обмеження Вашингтон міг би переглянути і чи вже обговорювалася остаточна домовленість.

Таким чином, перспектива нових поступок залишається предметом побоювання української сторони, а не підтвердженим рішенням Білого дому.

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