Трамп готовит новое смягчение санкций против России: детали

Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть дальнейшее смягчение ограничений, затрагивающих российскую экономику. В частности, речь может идти о мерах, связанных с экспортом удобрений. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, Вашингтон пытается использовать экономические стимулы, чтобы побудить Москву согласиться на прекращение войны против Украины. Однако в Киеве опасаются, что подобная стратегия приведёт к новым уступкам России, в том числе в вопросах, которые она пытается решить уже несколько лет.

Российские удобрения сами по себе не находятся под прямыми санкциями США, а их импорт в страну не запрещён. Тем не менее ограничения в отношении отдельных компаний, банков, судов и физических лиц могут осложнять проведение платежей, страхование грузов и организацию перевозок. По словам высокопоставленного украинского чиновника, потенциальная договорённость может затронуть именно эти препятствия.

Москва добивается смягчения подобных ограничений уже давно. Этот вопрос поднимался ещё во время переговоров вокруг Черноморской зерновой инициативы. Западные страны тогда настаивали, что российские продукты питания и удобрения не подпадают под прямые санкционные запреты.

Представитель украинской разведки рассказал Kyiv Independent, что российская сторона неоднократно добивалась уступок по этой теме в контактах с США и европейскими государствами. По его словам, отсутствие прогресса в вопросе удобрений было одним из факторов, которыми Москва объясняла своё недовольство зерновой инициативой.

При этом конкретные параметры возможной сделки пока не раскрываются. Неизвестно, какие именно ограничения Вашингтон мог бы пересмотреть и обсуждалась ли уже окончательная договорённость.

Таким образом, перспектива новых уступок остаётся предметом опасений украинской стороны, а не подтверждённым решением Белого дома.

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