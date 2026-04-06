Головна Новини Суспільство події «Трамп — душка»: Арестович підтримав руйнування старого світу
«Трамп — душка»: Арестович підтримав руйнування старого світу

«Найкраще, що можна було зробити — це його зруйнувати»: Арестович про зміну світового порядку

6 квітня 2026, 18:20
Недилько Ксения

Заборонений в Україні блогер та ексрадник Офісу президента Олексій Арестович поділився своїми міркуваннями щодо глобальних змін у світі, висловивши підтримку процесам демонтажу старих систем. За його словами, сьогодні суспільство чітко розмежувалося за ставленням до цих трансформацій.

Автор зауважив, що більшість людей охоплена тривогою через крах звичного устрою, тоді як тих, хто сприймає це інакше — одиниці. "Для мене люди розділилися на тих, хто стогне, що старий світ руйнується (маса) і решту, яких одиниці", — написав він у своєму дописі.

Арестович також зазначив, що навіть серед його близького оточення спостерігається песимізм, до якого він ставиться скептично. "Навіть вельми адекватні мої знайомі пішли в глобальний мудруючий плач, і я намагаюся співчувати їм здалеку. Але не дуже", — іронізує блогер.

Окрему увагу він приділив ролі президента США Дональда Трампа в цих подіях, назвавши його дії ефективними для оновлення світової системи. На думку Арестовича, "найкраще, що можна було зробити зі старим світом — це його зруйнувати, і Трамп — душка, який чудово робить свою роботу". Свій допис він завершив лаконічним висловом: "Аве, Марія".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що до четвертих роковин смерті Володимира Жириновського російське видання "Комсомольська правда" опублікувало матеріал про незвичайне "інтерв’ю". Журналісти звернулися до медіума, аби та нібито поспілкувалася з духом покійного політика про майбутнє світових конфліктів.                                                                                                                       



