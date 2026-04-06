«Трамп – душка»: Арестович поддержал разрушение старого мира

Запрещенный в Украине блогер и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович поделился своими соображениями по поводу глобальных изменений в мире, выразив поддержку процессам демонтажа старых систем. По его словам, сегодня общество четко разграничивалось по отношению к этим трансформациям.

Алексей Арестович

Автор отметил, что большинство людей охвачено тревогой из-за краха привычного устройства, тогда как тех, кто воспринимает это по-другому — единицы. "Для меня люди разделились на тех, кто стонет, что старый мир разрушается (масса), и все остальные, которых единицы", — написал он в своем сообщении.

Арестович также отметил, что даже среди его близкого окружения наблюдается пессимизм, к которому он относится скептически. "Даже весьма адекватные мои знакомые пошли в глобальный мудреный плач, и я стараюсь сочувствовать им издалека. Но не очень", — иронизирует блогер.

Отдельное внимание он уделил роли президента США Дональда Трампа в этих событиях, назвав его действия эффективными для обновления мировой системы. По мнению Арестовича, "лучшее, что можно было сделать со старым миром — это его разрушить, и Трамп — душка, прекрасно делающая свою работу". Свое сообщение он завершил лаконичным изречением: "Аве, Мария".

