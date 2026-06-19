Трамп дозволив собі небачене: після саміту G7 в Італії заговорили про образу всієї країни

Відносини між Вашингтоном і Римом опинилися у центрі гучного дипломатичного скандалу після різких висловлювань президента США Дональда Трампа на адресу прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. Конфлікт спалахнув за кілька днів після саміту G7, де лідери західних країн обговорювали питання безпеки, економіки та війни в Україні.

Трамп та Мелоні. Фото: з відкритих джерел

Приводом для суперечки стало інтерв'ю Трампа італійському телеканалу, в якому американський лідер заявив, що глава італійського уряду нібито сама вимагала спільної фотографії з ним. Більше того, президент США стверджував, що погодився на знімок виключно із жалості.

Ці слова викликали бурхливу реакцію Італії. Джорджа Мелоні публічно відкинула заяви Трампа, назвавши їх вигадкою. За її словами, подібна поведінка з боку голови Білого дому викликає подив, особливо з огляду на союзницькі відносини між двома державами.

Прем'єр також натякнула, що Вашингтон демонструє значно більшу жорсткість щодо своїх партнерів, ніж стосовно геополітичних супротивників. Вона наголосила, що ні вона особисто, ні Італія ніколи не просили особливого відношення чи публічних жестів підтримки.

Скандал швидко вийшов за межі особистої суперечки. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що коментарі Трампа ображають не лише прем'єр-міністра, а й усю країну. На знак протесту він скасував раніше запланований візит до Сполучених Штатів.

Не залишився осторонь і міністр оборони Гвідо Крозетто. Він назвав слова американського лідера черговим політичним прорахунком і висловив сумнів, що Мелоні могла поводитись так, як це описав Трамп.

Експерти зазначають, що конфлікт може стати серйозним випробуванням для відносин між двома країнами. Особливо на тлі спроб Заходу зберегти єдність з питань підтримки України та протидії глобальним безпековим викликам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — саміт G7 перевернув гру: чому Україна раптом здобула нові козирі проти Путіна.



