Трамп позволил себе невиданное: после саммита G7в Италии заговорили об оскорблении всей страны

Отношения между Вашингтоном и Римом оказались в центре громкого дипломатического скандала после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Конфликт вспыхнул спустя несколько дней после саммита G7, где лидеры западных стран обсуждали вопросы безопасности, экономики и войны в Украине.

Трамп и Мелони. Фото: из открытых источников

Поводом для спора стало интервью Трампа итальянскому телеканалу, в котором американский лидер заявил, что глава итальянского правительства якобы сама добивалась совместной фотографии с ним. Более того, президент США утверждал, что согласился на снимок исключительно из жалости.

Эти слова вызвали бурную реакцию в Италии. Джорджа Мелони публично отвергла заявления Трампа, назвав их выдумкой. По ее словам, подобное поведение со стороны главы Белого дома вызывает недоумение, особенно учитывая союзнические отношения между двумя государствами.

Премьер также намекнула, что Вашингтон демонстрирует куда большую жесткость в отношении своих партнеров, чем по отношению к геополитическим противникам. Она подчеркнула, что ни она лично, ни Италия никогда не просили особого отношения или публичных жестов поддержки.

Скандал быстро вышел за рамки личной перепалки. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что комментарии Трампа оскорбляют не только премьер-министра, но и всю страну. В знак протеста он отменил ранее запланированный визит в Соединенные Штаты.

Не остался в стороне и министр обороны Гвидо Крозетто. Он назвал слова американского лидера очередным политическим просчетом и выразил сомнение, что Мелони могла вести себя так, как это описал Трамп.

Эксперты отмечают, что конфликт может стать серьезным испытанием для отношений между двумя странами. Особенно на фоне попыток Запада сохранить единство по вопросам поддержки Украины и противодействия глобальным вызовам безопасности.

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