Трагедія у Вишневому: журналіст вимагає перевірити чоловіка впливової судді Ішуніної

Після трагедії у Вишневому, де внаслідок російського ракетного удару та подальшої детонації загинули дев'ятеро людей, журналіст Володимир Бондаренко закликав правоохоронні органи розширити коло перевірки у кримінальному провадженні та дослідити роль інших посадовців, які могли бути причетними до організації зберігання боєприпасів. Про це він написав у Facebook, інформує "РБК-Україна".

Фото: з відкритих джерел

За словами журналіста, трагедія забрала життя дев'яти людей, десятки отримали тяжкі поранення, сотні мешканців зазнали матеріальних збитків, а понад 600 осіб були евакуйовані через загрозу нової детонації.

Бондаренко стверджує, що значний обсяг боєприпасів зберігався у приміщеннях, які, на його думку, не відповідали вимогам безпеки та не були призначені для таких цілей.

Наразі у межах розслідування за підозрою у службовій недбалості затримано генерального директора АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (ДАХК "Артем") Миколу Андріяша та його заступника Руслана Кучинського. Водночас журналіст вважає, що перевірка не повинна обмежуватися лише цими посадовцями

Зокрема, він закликав правоохоронців звернути увагу на Костянтина Ішуніна, який, згідно з декларацією в реєстрі НАЗК, працює в АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування". Автор допису також звернув увагу на відкриті дані щодо його попередньої діяльності та навів інформацію про підприємства, які згадувалися у кримінальних провадженнях, а також послався на відкриті судові рішення.

Окремо Бондаренко зазначив, що дружиною Костянтина Ішуніна є суддя Солом'янського районного суду Києва Лариса Ішуніна. На думку журналіста, цей факт потребує особливої уваги, аби розслідування залишалося максимально повним та неупередженим.

У своєму дописі Бондаренко висловив сподівання, що Служба безпеки України та інші компетентні органи ретельно перевірять усі озвучені обставини, встановлять повне коло осіб, відповідальних за організацію зберігання боєприпасів, та нададуть правову оцінку їхнім діям.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 7 серпня російські війська здійснили одну з найпотужніших атак на українську нафтогазову інфраструктуру за останній час. Під ударом опинилися одразу сім виробничих об'єктів, які забезпечують видобуток нафти та природного газу на сході України. Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України".