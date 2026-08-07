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Трагедия в Вишневом: журналист требует проверить мужа влиятельной судьи Ишуниной

Правоохранительным органам рекомендуют обратить внимание на влиятельных фигурантов, ранее не проверявшихся следователями

7 августа 2026, 18:00
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Клименко Елена

После трагедии в Вишневом, где в результате российского ракетного удара и последующей детонации погибли девять человек, журналист Владимир Бондаренко призвал правоохранительные органы расширить круг проверки в уголовном производстве и исследовать роль других чиновников, которые могли быть причастны к организации хранения боеприпасов. Об этом он написал в Facebook, передает "РБК-Украина".

Трагедия в Вишневом: журналист требует проверить мужа влиятельной судьи Ишуниной

Фото: из открытых источников

По словам журналиста, трагедия унесла жизни девяти человек, десятки получили тяжелые ранения, сотни жителей понесли материальный ущерб, а более 600 человек были эвакуированы из-за угрозы новой детонации.

Бондаренко утверждает, что значительный объем боеприпасов хранился в помещениях, которые, по его мнению, не отвечали требованиям безопасности и не предназначены для таких целей.

В настоящее время в рамках расследования по подозрению в служебной халатности задержан генеральный директор АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения" (ГАХК "Артем") Николай Андрияш и его заместитель Руслан Кучинский. В то же время журналист считает, что проверка не должна ограничиваться только этими должностными лицами  

В частности, он призвал стражей порядка обратить внимание на Константина Ишунина, который, согласно декларации в реестре НАПК, работает в АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения". Автор сообщения также обратил внимание на открытые данные по его предыдущей деятельности и привел информацию о предприятиях, которые упоминались в уголовных производствах, а также сослался на открытые судебные решения.

Отдельно Бондаренко отметил, что супругой Константина Ишунина является судья Соломенского районного суда Киева Лариса Ишунина. По мнению журналиста, этот факт требует особого внимания, чтобы расследование оставалось максимально полным и беспристрастным.

В своем сообщении Бондаренко выразил надежду, что Служба безопасности Украины и другие компетентные органы тщательно проверят все озвученные обстоятельства, установят полный круг лиц, ответственных за организацию хранения боеприпасов и дадут правовую оценку их действиям.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 7 августа российские войска совершили одну из самых мощных атак на украинскую нефтегазовую инфраструктуру за последнее время. Под ударом оказались сразу семь производственных объектов, обеспечивающих добычу нефти и природного газа на востоке Украины. Об этом сообщили в НАК "Нефтегаз Украины".



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