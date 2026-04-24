Токсична магія: за якими ознаками впізнати «відьму» в офісному колективі

Сьогодні термін "відьма" все частіше виходить за межі казок, трансформуючись у психологічне поняття "токсичного маніпулятора" або "енергетичного агресора". У сучасному колективі така людина може не носити капелюх, але її присутність відчувається через раптові невдачі та важку атмосферу. Психологи та езотерики виділяють кілька ключових маркерів, що допоможуть ідентифікувати таку особу.

Ознаки "відьми" в колективі:

Перша ознака — "важкий погляд" та специфічна поведінка. Така колега часто з’являється саме в момент обговорення чужих планів чи успіхів. Після розмови з нею ви відчуваєте спустошення, головний біль або раптову невпевненість у собі.

Другий маркер — хаотичні ламання техніки. Помічено, що поруч із людьми, які мають сильну негативну енергетику, частіше "зависають" комп’ютери, псуються принтери або зникає зв’язок. Це пояснюють впливом потужного електромагнітного поля, яке генерує агресивно налаштована людина.

Третя ознака — невідповідність емоцій. Така жінка може солодко посміхатися під час вашої доповіді, проте її очі залишаються холодними. Вона майстерно використовує компліменти, що мають "подвійне дно", на кшталт: "Ти така молодець, що взялася за цей проєкт, попри свою недосвідченість".

Як така особа може нашкодити?

Наслідки роботи з "відьмою" можуть бути руйнівними для кар’єри та здоров’я. Основна її зброя — енергетичне виснаження. Вона провокує конфлікти між лідерами думок, розповсюджує плітки, що руйнують репутацію, та "забирає" удачу через пристріт. Якщо у вас раптово почалася смуга невдач після похвали від певної людини — це привід замислитися.

"Вона ніби витягує з тебе всі сили одним лише словом", — так часто описують жертви вплив подібних осіб. Окрім психологічного тиску, такі люди здатні створювати "інформаційний вакуум" навколо своєї жертви, ізолюючи її від керівництва.

Як захиститися?

Експерти радять дотримуватися "енергетичної гігієни". Не діліться планами до їх реалізації, уникайте прямого зорового контакту під час суперечок і тримайте на робочому місці предмети-обереги або звичайні рослини (наприклад, кактуси), які поглинають негатив. Головне — зберігати внутрішній спокій, адже страх — це найкраща їжа для енергетичного шкідника.

