Токсичная магия: по каким признакам узнать «ведьму» в офисном коллективе

Сегодня термин ведьма все чаще выходит за пределы сказок, трансформируясь в психологическое понятие токсического манипулятора или энергетического агрессора. В современном коллективе такой человек может не носить шляпу, но его присутствие ощущается из-за внезапных неудач и тяжелой атмосферы. Психологи и эзотерики выделяют несколько ключевых маркеров, которые помогут идентифицировать его.

Признаки ведьмы в коллективе:

Первый признак – "тяжелый взгляд" и специфическое поведение. Такая коллега часто появляется именно в момент обсуждения чужих планов или успехов. После разговора с ней вы ощущаете опустошение, головную боль или внезапную неуверенность в себе.

Второй маркер – хаотические поломки техники. Замечено, что рядом с людьми, обладающими сильной отрицательной энергетикой, чаще "зависают" компьютеры, портятся принтеры или исчезает связь. Это объясняют влиянием мощного электромагнитного поля, которое генерирует агрессивно настроенный человек.

Третий признак – несоответствие эмоций. Такая женщина может сладко улыбаться во время вашего доклада, но ее глаза остаются холодными. Она мастерски использует комплименты, имеющие "двойное дно", вроде: "Ты такая молодец, что взялась за этот проект, несмотря на свою неопытность".

Как такое лицо может навредить?

Последствия работы с ведьмой могут быть разрушительными для карьеры и здоровья. Основное ее оружие – энергетическое истощение. Она провоцирует конфликты между лидерами мнений, распространяет сплетни, разрушающие репутацию, и "уносит" удачу через сглаз. Если у вас внезапно началась полоса неудач после похвалы от определенного человека – это повод задуматься.

"Она словно вытягивает из тебя все силы одним словом", — так часто описывают жертвы влияние подобных лиц. Кроме психологического давления такие люди способны создавать "информационный вакуум" вокруг своей жертвы, изолируя ее от руководства.

Как защититься?

Эксперты советуют придерживаться "энергетической гигиены". Не делитесь планами к их реализации, избегайте прямого зрительного контакта во время споров и держите на рабочем месте предметы-обереги или обычные растения (например, кактусы), поглощающие негатив. Главное – сохранять внутреннее спокойствие, ведь страх – это лучшая пища для энергетического вредителя.

