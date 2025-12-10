logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Токіо відправив винищувачі назустріч бомбардувальникам РФ та Китаю: деталі інциденту
commentss НОВИНИ Всі новини

Токіо відправив винищувачі назустріч бомбардувальникам РФ та Китаю: деталі інциденту

У Міноборони Японії заявили, що спільні польоти Росії та Китаю мають ознаки демонстрації сили

10 грудня 2025, 07:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Японські сили оборони підняли винищувачі для спостереження за російськими та китайськими військовими літаками, які здійснили спільне патрулювання у регіоні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Токіо відправив винищувачі назустріч бомбардувальникам РФ та Китаю: деталі інциденту

Винищувачі Японії. Фото: з відкритих джерел

У Міністерство оборони Японії заявили, що два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерне озброєння, вилетіли з району узбережжя Японського моря і попрямували до Східно-Китайського моря. Там вони приєдналися до двох китайських H-6 для виконання "спільного тривалого польоту" над акваторією Тихого океану.

Пізніше до групи приєдналися чотири китайські винищувачі J-16, які пройшли між японськими островами Окінава та Міяко. Протока Міяко між цими островами вважається міжнародними водами.

Водночас Японія зафіксувала активність російських військово-повітряних сил у районі Японського моря. За даними міністерства, йшлося про літак далекого радіолокаційного виявлення A-50 і двох винищувачів Су-30.

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі у своїй заяві в соцмережі X наголосив, що спільні польоти Росії та Китаю мають ознаки демонстрації сили, спрямованої проти Японії, і є підставою для "серйозного занепокоєння" щодо національної безпеки країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міністерстві фінансів Японії офіційно спростували інформацію західних ЗМІ про те, що Токіо нібито відхилило пропозицію Євросоюзу щодо конфіскації заморожених активів РФ.

Повідомлення про відмову Японії підтримати конфіскацію російських активів прокоментував заступник міністра фінансів у міжнародних справах Ацусі Мімура, повідомляє Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russian-bombers-join-chinese-air-patrol-near-japan-tokyo-beijing-tie-strains-2025-12-10/
Теги:

Новини

Всі новини