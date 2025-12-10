Токіо відправив винищувачі назустріч бомбардувальникам РФ та Китаю: деталі інциденту

Японські сили оборони підняли винищувачі для спостереження за російськими та китайськими військовими літаками, які здійснили спільне патрулювання у регіоні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Винищувачі Японії. Фото: з відкритих джерел

У Міністерство оборони Японії заявили, що два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерне озброєння, вилетіли з району узбережжя Японського моря і попрямували до Східно-Китайського моря. Там вони приєдналися до двох китайських H-6 для виконання "спільного тривалого польоту" над акваторією Тихого океану.

Пізніше до групи приєдналися чотири китайські винищувачі J-16, які пройшли між японськими островами Окінава та Міяко. Протока Міяко між цими островами вважається міжнародними водами.

Водночас Японія зафіксувала активність російських військово-повітряних сил у районі Японського моря. За даними міністерства, йшлося про літак далекого радіолокаційного виявлення A-50 і двох винищувачів Су-30.

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі у своїй заяві в соцмережі X наголосив, що спільні польоти Росії та Китаю мають ознаки демонстрації сили, спрямованої проти Японії, і є підставою для "серйозного занепокоєння" щодо національної безпеки країни.

