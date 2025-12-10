logo

Токио отправил истребители навстречу бомбардировщикам РФ и Китая: детали инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Токио отправил истребители навстречу бомбардировщикам РФ и Китая: детали инцидента

В Минобороны Японии заявили, что совместные полеты России и Китая имеют признаки демонстрации силы

10 декабря 2025, 07:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Японские силы обороны подняли истребители для наблюдения за российскими и китайскими военными самолетами, которые осуществили совместное патрулирование в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Токио отправил истребители навстречу бомбардировщикам РФ и Китая: детали инцидента

Истребители Японии. Фото: из открытых источников

В Министерство обороны Японии заявили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способные нести ядерное вооружение, вылетели из района побережья Японского моря и направились к Восточно-Китайскому морю. Там они присоединились к двум китайским H-6 для выполнения "совместного длительного полета" над акваторией Тихого океана.

Позже к группе присоединились четыре китайских истребителя J-16, которые прошли между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив Мияко между этими островами считается международными водами.

Одновременно Япония зафиксировала активность российских военно-воздушных сил в районе Японского моря. По данным министерства, речь шла о самолете дальнего радиолокационного обнаружения A-50 и двух истребителях Су-30.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в своем заявлении в соцсети X акцентировал, что совместные полеты России и Китая имеют признаки демонстрации силы, направленной против Японии, и являются основанием для "серьезного беспокойства" относительно национальной безопасности страны.

Сообщения об отказе Японии поддержать конфискации российских активов прокомментировал заместитель министра финансов по международным делам Ацуси Мимура, сообщает Reuters.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russian-bombers-join-chinese-air-patrol-near-japan-tokyo-beijing-tie-strains-2025-12-10/
