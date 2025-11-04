Тисяча Зеленського: у Кабміні відповіли, коли почнуть приймати заяви від українців

У держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд. гривень на реалізацію програм зимової підтримки, якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців. Як передає портал "Коментарі", про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Тисяча гривень від Зеленського. Фото: з відкритих джерел

Міністр зазначив, цього сезону в рамках ініціативи запустять програму "Тепла зима" — одноразова допомога у розмірі 6 500 гривень для найбільш уразливих громадян.

Також передбачено виплату по 1 000 грн усім українцям – як дорослим, так і дітям, – та проект "Укрзалізниця 3000", який забезпечить безкоштовні подорожі залізницею в межах 3 000 км у "низький" сезон.

За оцінками Мінсоцполітики, програмою "Тепла зима" скористаються близько 660 тисяч осіб, на що в бюджеті закладено 4,4 млрд. грн. Виплати проводитиме Пенсійний фонд України, а кошти можна буде використати на одяг, взуття та медикаменти.

Водночас, програма з одноразовою виплатою 1 000 грн, за прогнозами, охопить не менше 10 мільйонів громадян. Подати заяву на отримання допомоги можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Улютін акцентував, що мета урядової ініціативи — не лише підтримати населення у зимовий період, а й стимулювати внутрішній ринок, адже більшість коштів українці витрачатимуть на товари вітчизняного виробництва та оплату комунальних послуг.

