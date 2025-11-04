logo

BTC/USD

104501

ETH/USD

3520.56

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Тысяча Зеленского: в Кабмине ответили, когда начнут принимать заявления от украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Тысяча Зеленского: в Кабмине ответили, когда начнут принимать заявления от украинцев

Выплата по 1 000 грн предусмотрена всем украинцам - как взрослым, так и детям

4 ноября 2025, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ зимней поддержки, которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Тысяча Зеленского: в Кабмине ответили, когда начнут принимать заявления от украинцев

Тысяча гривен от Зеленского. Фото: из открытых источников

Министр отметил, в этом сезоне в рамках инициативы запустят программу "Теплая зима" — единовременное пособие в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых граждан.

Также предусмотрена выплата по 1 000 грн всем украинцам — как взрослым, так и детям, — и проект "Укрзализныця 3000", который обеспечит бесплатные путешествия по железной дороге в пределах 3 000 км в "низкий" сезон.

По оценкам Минсоцполитики, программой "Теплая зима" воспользуются около 660 тысяч человек, на что в бюджете заложено 4,4 млрд грн. Выплаты будет проводить Пенсионный фонд Украины, а средства можно будет использовать на одежду, обувь и медикаменты.

В то же время программа с единовременной выплатой 1 000 грн, по прогнозам, охватит не менее 10 миллионов граждан. Подать заявление на получение помощи можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Улютин акцентировал, что цель правительственной инициативы — не только поддержать население в зимний период, но и стимулировать внутренний рынок, ведь большинство средств украинцы будут тратить на товары отечественного производства и оплату коммунальных услуг.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре. В частности, в этой программе заложена транспортная поддержка "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров. Что вы можете сказать об этой инициативе? На что рассчитывает власть, когда ее инициируют? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости